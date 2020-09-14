西門子：表達顧慮是因為「在意中國」

西門子總裁兼首席執行官（CEO）凱颯（Joe Kaeser）被指「指手畫腳指責中國在香港和新疆的政策」。在9月9日接受德國《時代周報》采訪時，凱颯說，「我們正密切關注香港以及新疆當前事態的發展，並對此感到憂慮」。他指出，對於西門子而言，香港的特別行政區地位很重要，希望香港在港區國安法生效後繼續可靠，強調西門子「反對任何形式的壓迫、強迫勞動以及侵犯人權的行為」，無論是在自己的企業還是在伙伴企業。在談到香港局勢時，凱颯稱：「我們一直說，只要北京堅持一國兩制的約定，德國經濟界就可以接受、應對。然而中國已經有一段時間沒有清晰確認這一點了，這的確不尋常。」

不過在采訪中，這位西門子CEO並沒有詳述德國經濟界將對此做出怎樣的反應。他僅表示，德企之間會就這些問題交流，但「更會與我們的中國合作伙伴在私下交流」。《時代周報》文章指出，凱颯是第一位公開就香港的未來以及德中關系問題表態的德國達克斯企業CEO。

這並非凱颯第一次就敏感話題表態。2019年9月隨同德國總理默克爾訪華後，凱颯對德國媒體RND指出中國堅持在香港實行一國兩制的重要性，並稱德國必須特別權衡價值觀與利益。「如果德國國內的就業崗位取決於我們如何對待棘手的話題，那麼，就不應當去強化普遍的憤懣之情，而是綜合考慮各種立場與措施。」他的表態當時受到德國一些政界人士批評，指這位西門子CEO在中國問題上因忌憚商業利益而不敢捍衛自由價值觀。

西門子是中國最大的外商投資企業之一。根據其網站信息，2018財年，西門子在中國的總營收達到81億歐元，擁有超過3.4萬名員工。2018年西門子集團中國客戶訂單額佔其全球訂單總額的15%。而這家德國企業最早在中國開展經營活動可以追溯到1872年清廷洋務運動時期，當時西門子向中國提供了第一台指針式電報機，並在19世紀末交付了中國第一台蒸汽發電機以及第一輛有軌電車。1985年，西門子與中國政府簽署了全面合作備忘錄，成為第一家與中國進行深入合作的外企。目前，中國已成為西門子第二大的海外市場（第一大是美國）。

對於凱颯接受德國《時代周報》采訪，中國官媒《環球時報》發文稱，西門子CEO「發表涉華不當言論」，表示凱颯所言「在推特上獲得部分'港獨'分子的'點贊'，也引起中國網友的反感」。報道強調，西門子公司德國總部於周六（9月12日）深夜給《環球時報》記者發來聲明，重申該公司對中國主權和領土完整的尊重，表示「相信一國兩制是香港發展的正確路徑，也相信任何問題都可以通過相互溝通和協作得到解決。」。

西門子德國總部媒體部向德國之聲表示，「凱颯在接受《時代周報》采訪時的表達和西門子給《環球時報》的聲明是一致的」，再次指出「我們一直表示只要北京堅持'一國兩制'，德企就能應對」，並稱相信「中國有能力維持香港的和平與繁榮」。西門子媒體部門解釋凱颯「表達了對復雜問題的顧慮，是因為西門子在意中國的發展--無論是在香港、新疆，還是其他地方」，還強調「我們對中國的承諾沒有改變」。

在針對新疆再教育營的報道受到國際輿論關注後，包括西門子在內的在華德企開始面對壓力和質疑。今年7月底，流亡維吾爾人和人權組織曾在西門子位於德國慕尼黑的總部前舉行集會，指責這家德國公司間接參與中國政府在新疆侵犯人權的行為，要求其停止與中國電子科技集團合作。示威者稱，中國電科生產的特種監控軟件為新疆大規模拘押提供了技術支持。

本周一（9月14日），因為疫情原因而延遲的中歐峰會以視頻形式舉行。歐盟理事會主席、歐委會主席以及德國總理默克爾（德國目前是歐盟輪值主席國）將與中國國家主席習近平就一系列問題進行交流。歐盟在香港、新疆等問題上如何表態，這將如何影響未來歐中關系的走向，受到外界普遍關注。

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