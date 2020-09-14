擬建永久移民中心 希臘籲歐盟共同參與

希臘將建立永久性移民及難民接待中心！希臘總理米佐塔基斯13日宣布，將在萊斯博斯島上興建一個永久性移民及難民接待中心，並呼籲歐盟執委會採取共同移民與庇護政策。但多數難民希望能移居其他歐盟國家，萊斯博斯島上的居民也反對建立新的移民接待中心。

如何妥善安置大量湧入希臘及義大利的難民，是歐盟多年來一直想解決的棘手問題。希臘及義大利兩國都曾指責北歐國家不願為難民問題盡心力，中歐及東歐國家更公開拒絕接納數量龐大的難民，成員國間始終未有解決之道。

根據《路透社》報導，希臘總理米佐塔基斯13日宣布，將在萊斯博斯島上興建一個永久性移民及難民接待中心，以取代上週遭大火焚毀的莫里亞難民營。米佐塔基斯說在新聞發布會上說，無論最終新移民接待中心建立在何處，歐洲國家都應更多地參與新中心的管理。

根據《BBC》報導，米佐塔基斯將難民營被大火焚毀的悲劇視為一個轉機，認為是重新凝聚歐洲國家團結的機會，並呼籲歐盟執行委員會採取共同移民與庇護政策。

然而，多數難民希望能移居其他歐盟國家，萊斯博斯島上的居民也反對建立新的移民接待中心，認為中心建好後湧入的難民與消耗的資源，恐使小島無法負荷。有報導稱，莫里亞難民營在上週二夜間發生大火，起火原因疑似移民不滿希臘當局因新冠確診個案實施封鎖政策，而蓄意縱火，導致難民營燒成灰燼。

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