聽新聞
test
0:00 / 0:00

擬建永久移民中心 希臘籲歐盟共同參與

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
希臘總理米佐塔基斯13日宣布，將在萊斯博斯島上興建一個永久性移民接待中心。（photo by Twitter）
希臘總理米佐塔基斯13日宣布，將在萊斯博斯島上興建一個永久性移民接待中心。（photo by Twitter）

希臘將建立永久性移民及難民接待中心！希臘總理米佐塔基斯13日宣布，將在萊斯博斯島上興建一個永久性移民及難民接待中心，並呼籲歐盟執委會採取共同移民與庇護政策。但多數難民希望能移居其他歐盟國家，萊斯博斯島上的居民也反對建立新的移民接待中心。

如何妥善安置大量湧入希臘及義大利的難民，是歐盟多年來一直想解決的棘手問題。希臘及義大利兩國都曾指責北歐國家不願為難民問題盡心力，中歐及東歐國家更公開拒絕接納數量龐大的難民，成員國間始終未有解決之道。

根據《路透社》報導，希臘總理米佐塔基斯13日宣布，將在萊斯博斯島上興建一個永久性移民及難民接待中心，以取代上週遭大火焚毀的莫里亞難民營。米佐塔基斯說在新聞發布會上說，無論最終新移民接待中心建立在何處，歐洲國家都應更多地參與新中心的管理。

根據《BBC》報導，米佐塔基斯將難民營被大火焚毀的悲劇視為一個轉機，認為是重新凝聚歐洲國家團結的機會，並呼籲歐盟執行委員會採取共同移民與庇護政策。

然而，多數難民希望能移居其他歐盟國家，萊斯博斯島上的居民也反對建立新的移民接待中心，認為中心建好後湧入的難民與消耗的資源，恐使小島無法負荷。有報導稱，莫里亞難民營在上週二夜間發生大火，起火原因疑似移民不滿希臘當局因新冠確診個案實施封鎖政策，而蓄意縱火，導致難民營燒成灰燼。

【更多精采內容，詳見

難民 新移民 希臘

延伸閱讀

抗疫情救經濟 希臘再投入逾2300億紓困

土耳其撤回引發爭議研究船 希臘總理稱正向一步

希臘宣布重大軍購增兵計畫 對土耳其示威

美網／聽牌遭逆轉 莊吉生傷退無緣會內賽開胡

相關新聞

土耳其願與希臘對話 東地中海能源探勘政策不變

土耳其外交部長卡夫索格魯今天表示，土耳其的東地中海能源探勘政策沒有改變。他重申，安卡拉願意透過對話與雅典共商解決爭端，但...

歐洲議員學者聯合投書 籲重審一中政策支持台灣

9位重量級歐洲議員與專家今天聯合投書法國「世界報」，表示中國無視國際規則與價值，歐洲不應該再袖手旁觀，呼籲歐洲應重新思考...

歐中簽署協議 保護雙方食品名稱地理標誌

歐洲聯盟（EU）和中國在今天即將召開視訊峰會前，雙方簽署食品名稱地理標誌協議，未來從菲達（Feta）乳酪到郫縣豆瓣醬等各...

美國駐中國大使布蘭斯塔德將離任 下月初離開北京

美國駐中國大使館今天表示，現任駐北京大使布蘭斯塔德（TerryBranstad）即將離任，並於下月初離開北京

西門子：表達顧慮是因為「在意中國」

西門子總裁兼首席執行官（CEO）凱颯（Joe Kaeser）被指「指手畫腳指責中國在香港和新疆的政策」。在9月9日接受德國《時代周報》采訪時...

擬建永久移民中心 希臘籲歐盟共同參與

希臘將建立永久性移民及難民接待中心！希臘總理米佐塔基斯13日宣布，將在萊斯博斯島上興建一個永久性移民及難民接待中心，並呼籲歐盟執委會採取共同移民與庇護政策...

俄羅斯反對派領袖納瓦尼疑遭下毒 盟友當選議員

根據俄羅斯地方選舉稍早開票結果，反對派領袖納瓦尼的兩個政壇盟友今天當選西伯利亞多木斯克市議員。納瓦尼上個月就是在多木斯克...

中歐峰會登場 雙方關係緊張仍將續談投資協議

儘管歐洲聯盟和中國因為香港自由和北京對待維吾爾少數民族等議題關係緊張，歐盟領袖今天仍將與中國國家主席習近平就貿易和投資進...

中印邊境衝突下 處在地緣政治夾縫的藏人

中印邊境衝突綿延數月，意外掀開印度「邊境特種部隊」藏族士兵的神秘面紗，也揭露藏人在中印地緣政治下，處於夾縫間的特殊處境

暗指中國？澳部長：若偽裝記者觸法就查

在中國譴責澳洲搜查駐澳中國記者的住家後，澳洲內政部長彼得·達頓（Peter Ddutton)表示，澳洲政府有權進行情報搜查以避免外國干預。

美智庫：中印若開戰 經濟代價太大

中印邊境僵局未解，BBC報導，雙方能否為局勢降溫取決於多項因素，包括經濟、邊境天氣及新冠肺炎疫情影響和國際政治環境等。

中國天網進攻世界？深圳「振華數據」解密 政要到罪犯250萬人跨國監控

「透過大數據的情搜、監控與煽動，我們將完遂中華民族的偉大復興。」一個星期前駐中記者遭到中共國安部追捕，驚險逃出中國的澳洲公視《ABC》與《澳洲商業評論》（AFR），14日清晨發出重大醜聞報導，指控中國深圳的軍系企業「振華數據」，秘密替中國政府與解放軍蒐集了包括3.5萬澳洲公民在內、全球超過250萬人的關鍵網路情資。根據這份由「吹哨者」外洩的資料，振華數據不僅監控各國政要、富豪、軍事將領，還有宗教領袖與幫派罪犯的情報資訊，滲透範圍甚至擴及上述的親友、家人與同事，除藉大範圍的關係網路規劃各種可能的「滲透攻略網」，甚至還有軍隊將官指揮鏈與財團主管的升遷預判與追蹤。報導團隊表示，振華數據事件不僅證明了中國網軍對於開放網路的威脅，令人咋舌的監控細節與規模更遠超「劍橋分析」案，可能是國際社會終能面對、並一窺中國網戰威脅的關鍵「聖杯」。

熱門新聞

半導體史上最大併購案敲定！輝達400億美元買下安謀

「令和大叔」菅義偉勝出 將成為日本第99任首相

加州野火燒毀面積創紀錄 川普：早就勸他們掃落葉

猛追台積電！韓媒：三星首搶得高通旗艦晶片大單

馬國醫師六頁簡報徵女友 表現好者每月再賞津貼

輝達安謀若成親將撼動半導體業 但美媒指恐因此事告吹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。