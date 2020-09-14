影／大雨釀土石流！ 尼泊爾村民逃離不及遭滅頂

尼泊爾（Nepal）巴爾比希市（Bahrabise）近日因連日暴雨，大規模土石鬆動釀山崩，導致村莊遭淹沒，目前已知至少12死。

據報導，尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）以東100公里外的巴爾比希市因為連日暴雨，9月13號發生大規模土石流導致2座村莊被掩埋，造成至少12人死亡、21人失蹤，超過百棟房屋被摧毀

救難人員表示，除了巴爾比希市以外，西北部的巴格隆（Baglung）地區也發生土石流，造成2人死亡，且兩處的土石流皆在清晨爆發，村民根本來不及逃。

尼泊爾政府官員瓦斯蒂（Murari Wasti）表示發生土石流的地區是2015年尼泊爾大地震時，災情最嚴重的地區之一，到現在都還在進行重建工作。市長謝爾巴（Nimphunjo Sherpa）指出，官方正計畫將所有村民遷居到他處，「由於地震後土壤變得越來越脆弱，我們擔心會有更多土石流發生。」