暗指中國？澳部長：若偽裝記者觸法就查

在中國譴責澳洲搜查駐澳中國記者的住家後，澳洲內政部長彼得·達頓（Peter Ddutton)表示，澳洲政府有權進行情報搜查以避免外國干預。

美國之音報導，達頓13日在接受澳洲廣播公司電視採訪時做出上述表示。雖然達頓沒有明指是中國，但在他做出此評論前，澳洲廣播公司（ABC）駐北京記者比爾·博圖斯（Bill Birtles）以及澳洲金融評論（Australian Financial Review） 駐上海記者邁克·史密斯（Mike Smith）遭中國國家安全部門官員問話後，在澳洲領事館官員協助下緊急搭機離開中國。

另外，為中國環球電視網（CGTN）英語頻道主持節目的澳洲華裔記者成蕾上月在北京被捕。中國當局指控她從事間諜活動。當被問到有關成蕾在中國遭逮捕事件時，達頓說，澳洲希望就成蕾一事與中國密切合作。

報導指出，達頓沒有證實在澳洲工作的中國記者今年6月被澳洲情報部門問話，他表示，有關調查正在進行中。但是達頓說，如果以記者身分在澳洲工作並公平報導新聞，這沒問題，但記者不應該「為某個特定群體提供有傾向性的報導」。

達頓說：「如果有人偽裝是記者、企業負責人或無論偽裝是誰，而且有證據顯示他們正以相反的性質違背澳洲法律，那麼澳洲政府機構就會採取行動。」

中國官媒新華社和中新社近日發表聲明，就澳洲安全情報機構對這兩家機構的記者進行突擊搜查盤問，並扣押記者採訪設備和個人物品表示強烈不滿和堅決反對。

中澳兩國緊張關係在近期針對記者的角力下進一步惡化。

與此同時，中國對澳洲的投資這三年來連續下降。澳洲國立大學（Australian National University） 13日在一份統計分析中說，中國去年對澳洲的直接投資額比之前一年下降將近一半。中國2019年對澳洲進行約25億澳元（約18億美元）的投資，2018年的投資額為48億澳元。

另據觀察者網報導，彭博12日刊文稱，澳洲在對華外交決策上將鐵礦石用作「末日武器」。

文章稱，兩國貿易中的核心產品是鐵礦石，這對中國經濟能力「絕對至關重要」。過去12個月，中國從澳洲進口了7億噸鐵礦石。除了鐵礦石，中國還依賴澳洲的煤礦。

文章表示，中國在疫情後的經濟增長極度依賴基建，因此澳洲可通過「限製鐵礦石出口」方式來針對中國經濟。不過，文章也說，打鐵礦石主意會對澳洲造成同樣大的傷害。