美智庫：中印若開戰 經濟代價太大

中印邊境僵局未解，BBC報導，雙方能否為局勢降溫取決於多項因素，包括經濟、邊境天氣及新冠肺炎疫情影響和國際政治環境等。

據報導，印度曾表示有五名印度公民本月在邊境失蹤，相信是被中國邊防部隊扣留。印度國防部表示，中方已在12日把五人移交印方。

中國官媒環球時報稱，這五名印度人是「裝扮成獵人的印方情報人員」，並指印方不時以這種方式派人越界刺探中方情況。報導引述消息人士稱，中方已對這五人進行警告和教育。

自6月開始，中印邊境緊張局勢升溫，中國外長王毅與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）10日在俄羅斯莫斯科舉行會談時達成共識，包括兩國邊防部隊繼續對話並盡快脫離接觸，保持必要距離和緩和現地事態。

BBC駐新德里記者Vikas Pandey表示，兩國在該區仍然布防嚴密，要解決分歧並不容易。他分析稱，兩國過往也似乎曾達成共識，但不能夠保證該區有長遠的和平，但這對於在短期內為局勢降溫有幫助。

美國威爾遜智庫（Wilson Centre）副總監Michael Kugelman認為，兩國都為衝突做好備，但同時明白即使是規模不大的戰爭，也不是一個選項。「這對國家和周邊區域來說都是災難性的，冒險開戰帶來的經濟代價太大。」

另一個原因是天氣，中印邊境的加勒萬河谷在冬天變得很難生活。已退休的印度軍方上將Vinod Bhatia表示，雖然軍隊習慣處於惡劣環境，但有機會的話，雙方仍然想避免這一點。

此外，報導指出，印度國內新冠疫情仍然嚴重，經濟備受打擊，任何軍事衝突都可能削弱國家應對其他危機的能力，而中國亦和美國等西方國家，在例如香港問題上交惡，亦在國際上面對壓力。

美國華府智庫史汀生研究中心中國計畫主任孫韻表示，兩國聯合聲明並沒有足夠的細節，例如沒有提及實質控制線。孫韻說，「實質控制線有幾處地方仍然有爭議性，那兒亦有軍隊駐守，所以其實沒澄清到這些問題如何解決。」

她認為，雙方能否為局勢降溫會取決於多項因素，其中包括印度會否改變對當地特殊地位的法例，以及印度與美國改善的關係。「北京覺得懲罰印度可以向新德里和華盛頓同時作出警告，但北京沒有估計到，印度會拒屈服。」