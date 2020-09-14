快訊

史上首次電價連五凍！經濟部拍板 下半年電價不調整

曾與小泉孝太郎爆戀情 36歲蘆名星驚傳家中身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邊境角力！中演練炸坦克 印擬建防空雷達

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電
解放軍西藏軍區某特戰旅與某陸航旅近日聯合在海拔4000多米的陌生地域完成高原首次低空攜裝傘降訓練。(中新社)
解放軍西藏軍區某特戰旅與某陸航旅近日聯合在海拔4000多米的陌生地域完成高原首次低空攜裝傘降訓練。(中新社)

中印外長日前在莫斯科達成緩和中印邊界紛爭共識，但雙方的軍事威嚇仍未停歇。據報導，印度計畫在邊境建立防空雷達，並建裝甲工廠生產防彈背衣、供應防彈車。中國則在西藏軍區進行跨晝夜高低空傘降、炸坦克等實彈演練。兩國媒體均稱邊境局勢依然嚴峻，必須做好準備。

央視新聞引述印度快報12日報導，印度空軍計畫在北阿坎德邦的傑莫利、比托拉格爾以及烏德爾格希等三個邊境地區建立防空雷達，並修建一個用作加油、裝卸彈藥的預著陸場，做為印軍補充在山區活動的燃料及裝卸彈藥使用。印度北阿坎德邦位於印度北部，與中國西藏及尼泊爾接壤。

報導稱，印度空軍中將拉傑什．庫馬爾（Rajesh Kumar）11日與北阿坎德邦首席部長特里萬德拉．拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）會晤，要求拉瓦特提供土地，讓印度擴建潘特納加（Pantnagar）、喬利格蘭特（Jolly Grant）和比托拉格爾的機場、以及焦庫蒂亞的一個新機場，因為「鑑於目前局勢，在北阿坎德邦適當地點安裝雷達和跑道設施至關重要」。

另環球時報引述印度時報13日報導稱，位於印度海德拉巴的國企「合金公司」（Mishra Dhatu Nigam Ltd）將建一個裝甲工廠，專門生產符合國際標準的防彈背衣和防護裝備，並供應防彈車；這款由印度巴巴原子研究中心（BARC）提供技術支持的防彈背心被命名為「巴巴卡瓦奇」（Bhabha Kavach），它甚至可以阻擋AK-47的子彈。報導並稱，目前中印正在邊境地區面臨嚴峻挑戰。

相較印度的動作，中國也不遑多讓。官媒央視旗下新媒體展示解放軍西藏軍區特戰隊員在海拔4000公尺高原空降特訓的畫面，外界解讀對印度的針對性濃厚。央視旗下「軍事報導MilitaryReports」微博稱，西藏軍區某旅組織部隊連日來進行首次展開成建制完整部隊傘降訓練，探索高原空降作戰模式，並形容特戰隊員「是空降敵後的利刃尖刀」。

另大公報報導，西藏軍區某合成旅近日也組織多兵種、多型裝甲裝備進行立體聯合拔點戰鬥演練，項目包括各型防空導彈升空，精確制導導彈火力摧毀，15式輕型坦克、04式步兵戰車射擊等平均海拔5000米的演練，特別是精準炸坦克的實彈操演，可謂火力全開，畫面燃爆。

據印媒「一周」周刊網站11日引述印度政府消息人士說，印中軍隊預計下周初舉行新一輪軍長級會談，重點是落實兩國就在拉達克東部地區脫離接觸並緩解局勢達成的五點共識中的部分條款。

中印外長10日在莫斯科達成的五點共識包括雙方部隊盡快脫離接觸、以及採取恢復實際控制線沿線和平與安寧的措施等。

印度 西藏 軍區

延伸閱讀

印媒：中企蒐集上萬印度人資料 進行混合戰

印度疫情狂燒 當局擬緊急授權疫苗使用

全球新冠肺炎單日新增30.7萬例 再創新高

印度股強勢 資金青睞

相關新聞

中國天網進攻世界？深圳「振華數據」解密 政要到罪犯250萬人跨國監控

「透過大數據的情搜、監控與煽動，我們將完遂中華民族的偉大復興。」一個星期前駐中記者遭到中共國安部追捕，驚險逃出中國的澳洲公視《ABC》與《澳洲商業評論》（AFR），14日清晨發出重大醜聞報導，指控中國深圳的軍系企業「振華數據」，秘密替中國政府與解放軍蒐集了包括3.5萬澳洲公民在內、全球超過250萬人的關鍵網路情資。根據這份由「吹哨者」外洩的資料，振華數據不僅監控各國政要、富豪、軍事將領，還有宗教領袖與幫派罪犯的情報資訊，滲透範圍甚至擴及上述的親友、家人與同事，除藉大範圍的關係網路規劃各種可能的「滲透攻略網」，甚至還有軍隊將官指揮鏈與財團主管的升遷預判與追蹤。報導團隊表示，振華數據事件不僅證明了中國網軍對於開放網路的威脅，令人咋舌的監控細節與規模更遠超「劍橋分析」案，可能是國際社會終能面對、並一窺中國網戰威脅的關鍵「聖杯」。

影／大雨釀土石流！ 尼泊爾村民逃離不及遭滅頂

尼泊爾（Nepal）巴爾比希市（Bahrabise）近日因連日暴雨，大規模土石鬆動釀山崩，導致村莊遭淹沒，目前已知至少1...

暗指中國？澳部長：若偽裝記者觸法就查

在中國譴責澳洲搜查駐澳中國記者的住家後，澳洲內政部長彼得·達頓（Peter Ddutton)表示，澳洲政府有權進行情報搜查以避免外國干預。

美智庫：中印若開戰 經濟代價太大

中印邊境僵局未解，BBC報導，雙方能否為局勢降溫取決於多項因素，包括經濟、邊境天氣及新冠肺炎疫情影響和國際政治環境等。

邊境角力！中演練炸坦克 印擬建防空雷達

中印外長日前在莫斯科達成緩和中印邊界紛爭共識，但雙方的軍事威嚇仍未停歇。據報導，印度計畫在邊境建立防空雷達，並建裝甲工廠生產防彈背衣、供應防彈車。中國則在西藏軍區進行跨晝夜高低空傘降、炸坦克等實彈演練。兩國媒體均稱邊境局勢依然嚴峻，必須做好準備。

印媒：中企蒐集上萬印度人資料 進行混合戰

印度與中國邊境持續緊張，印度媒體今天報導，一家與中國共產黨有關的科技公司蒐集印度總統、總理等超過一萬個名人和組織的資料，...

北極最大冰架裂解！格陵蘭冰川110平方公里大冰塊脫離

英國廣播公司（BBC）報導，衛星畫面顯示，北極剩餘的最大冰架、位於格陵蘭東北部的79N冰川有一大塊脫離，脫離的面積大約有...

以色列巴林將建交 歐盟樂見巴人反對

以色列、巴林即將於15日簽約建交，國際對此舉反應不一，歐盟樂見其成，伊朗、土耳其、巴勒斯坦表示反對！美國、巴林和以色列日前發表聯合聲明，宣布以巴即將建交。阿聯酋一個月前才宣布與以色列建交，巴林隨即跟進

猶太節期封城3周 建築部長憤而辭職

為防止疫情延燒，以色列政府宣布將在猶太新年、贖罪日和住棚節期間封城3周，人民不得隨意往來！由於以色列新冠肺炎每天確診人數經常超過4000人，政府遂作此決定，但卻引發內部批評聲浪，建築部長利茲曼不惜辭職

影／沙塵暴突襲土耳其 白晝變黑夜 駭人風速捲物品砸人

土耳其（Turkey）首都安卡拉（Ankara）近日遭沙塵暴襲擊，漫天黃沙鋪天蓋地而來，所幸不無大礙僅造成少數民眾輕傷。

日在野黨合併 福山哲郎任幹事長、泉健太任政調會長

日本兩大在野黨立憲民主黨與國民民主黨合併為新政黨「立憲民主黨」，日前選出枝野幸男出任黨魁，新政黨的幹事長擬由參議員福山哲...

白俄首都又見10萬人示威 250人被捕

白俄羅斯強人總統魯卡申柯宣稱在8月的總統大選囊括8成選票連任，引爆國內示威潮，首都明斯克（Minsk）今天又有至少10萬名示威者上街，抗議魯卡申柯透過舞弊贏得大選。

熱門新聞

半導體史上最大併購案敲定！輝達400億美元買下安謀

「令和大叔」菅義偉勝出 將成為日本第99任首相

加州野火燒毀面積創紀錄 川普：早就勸他們掃落葉

洛杉磯2員警遭槍擊 川普罵兇嫌：畜牲須遭痛宰

猛追台積電！韓媒：三星首搶得高通旗艦晶片大單

輝達安謀若成親將撼動半導體業 但美媒指恐因此事告吹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。