邊境角力！中演練炸坦克 印擬建防空雷達

中印外長日前在莫斯科達成緩和中印邊界紛爭共識，但雙方的軍事威嚇仍未停歇。據報導，印度計畫在邊境建立防空雷達，並建裝甲工廠生產防彈背衣、供應防彈車。中國則在西藏軍區進行跨晝夜高低空傘降、炸坦克等實彈演練。兩國媒體均稱邊境局勢依然嚴峻，必須做好準備。

央視新聞引述印度快報12日報導，印度空軍計畫在北阿坎德邦的傑莫利、比托拉格爾以及烏德爾格希等三個邊境地區建立防空雷達，並修建一個用作加油、裝卸彈藥的預著陸場，做為印軍補充在山區活動的燃料及裝卸彈藥使用。印度北阿坎德邦位於印度北部，與中國西藏及尼泊爾接壤。

報導稱，印度空軍中將拉傑什．庫馬爾（Rajesh Kumar）11日與北阿坎德邦首席部長特里萬德拉．拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）會晤，要求拉瓦特提供土地，讓印度擴建潘特納加（Pantnagar）、喬利格蘭特（Jolly Grant）和比托拉格爾的機場、以及焦庫蒂亞的一個新機場，因為「鑑於目前局勢，在北阿坎德邦適當地點安裝雷達和跑道設施至關重要」。

另環球時報引述印度時報13日報導稱，位於印度海德拉巴的國企「合金公司」（Mishra Dhatu Nigam Ltd）將建一個裝甲工廠，專門生產符合國際標準的防彈背衣和防護裝備，並供應防彈車；這款由印度巴巴原子研究中心（BARC）提供技術支持的防彈背心被命名為「巴巴卡瓦奇」（Bhabha Kavach），它甚至可以阻擋AK-47的子彈。報導並稱，目前中印正在邊境地區面臨嚴峻挑戰。

相較印度的動作，中國也不遑多讓。官媒央視旗下新媒體展示解放軍西藏軍區特戰隊員在海拔4000公尺高原空降特訓的畫面，外界解讀對印度的針對性濃厚。央視旗下「軍事報導MilitaryReports」微博稱，西藏軍區某旅組織部隊連日來進行首次展開成建制完整部隊傘降訓練，探索高原空降作戰模式，並形容特戰隊員「是空降敵後的利刃尖刀」。

另大公報報導，西藏軍區某合成旅近日也組織多兵種、多型裝甲裝備進行立體聯合拔點戰鬥演練，項目包括各型防空導彈升空，精確制導導彈火力摧毀，15式輕型坦克、04式步兵戰車射擊等平均海拔5000米的演練，特別是精準炸坦克的實彈操演，可謂火力全開，畫面燃爆。

據印媒「一周」周刊網站11日引述印度政府消息人士說，印中軍隊預計下周初舉行新一輪軍長級會談，重點是落實兩國就在拉達克東部地區脫離接觸並緩解局勢達成的五點共識中的部分條款。

中印外長10日在莫斯科達成的五點共識包括雙方部隊盡快脫離接觸、以及採取恢復實際控制線沿線和平與安寧的措施等。