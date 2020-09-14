北極最大冰架裂解！格陵蘭冰川110平方公里大冰塊脫離

英國廣播公司（BBC）報導，衛星畫面顯示，北極剩餘的最大冰架、位於格陵蘭東北部的79N冰川有一大塊脫離，脫離的面積大約有110平方公里，已碎成許多較小的冰塊。

科學家說，格陵蘭正在快速暖化，北極冰架的損失是暖化的進一步證據。

德國埃朗恩-紐倫堡大學的極地研究員珍妮．特頓（Jenny Turton）表示：「自1980年以來，此地區的大氣層溫度上升大約攝氏3度。而在2019年到2020年間，這裡夏天的氣溫創新高。」

79N冰川大約有80公里長，20公里寬，是格陵蘭東北冰流（Northeast Greenland Ice Stream）漂流的前端，從陸地流到海裡，成為浮冰。

而在79N冰川的前沿，分成兩條冰川，較小的支流往北走，這條支流稱為史帕特冰川（Spalte Glacier），而現在出現裂解的正是這條冰川。

史帕特冰川2019年已出現嚴重裂縫，今年夏天的高溫成為致命一擊，現在史帕特冰川已成為冰山的浮冰。