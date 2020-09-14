聽新聞
test
0:00 / 0:00
北極最大冰架裂解！格陵蘭冰川110平方公里大冰塊脫離
英國廣播公司（BBC）報導，衛星畫面顯示，北極剩餘的最大冰架、位於格陵蘭東北部的79N冰川有一大塊脫離，脫離的面積大約有110平方公里，已碎成許多較小的冰塊。
科學家說，格陵蘭正在快速暖化，北極冰架的損失是暖化的進一步證據。
德國埃朗恩-紐倫堡大學的極地研究員珍妮．特頓（Jenny Turton）表示：「自1980年以來，此地區的大氣層溫度上升大約攝氏3度。而在2019年到2020年間，這裡夏天的氣溫創新高。」
79N冰川大約有80公里長，20公里寬，是格陵蘭東北冰流（Northeast Greenland Ice Stream）漂流的前端，從陸地流到海裡，成為浮冰。
而在79N冰川的前沿，分成兩條冰川，較小的支流往北走，這條支流稱為史帕特冰川（Spalte Glacier），而現在出現裂解的正是這條冰川。
史帕特冰川2019年已出現嚴重裂縫，今年夏天的高溫成為致命一擊，現在史帕特冰川已成為冰山的浮冰。
疫情快報
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言