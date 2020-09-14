以色列巴林將建交 歐盟樂見巴人反對

以色列、巴林即將於15日簽約建交，國際對此舉反應不一，歐盟樂見其成，伊朗、土耳其、巴勒斯坦表示反對！美國、巴林和以色列日前發表聯合聲明，宣布以巴即將建交。阿聯酋一個月前才宣布與以色列建交，巴林隨即跟進，令巴勒斯坦極度不滿，除召回駐巴林大使，也將於15日上街抗議。

歐盟和部分國家歡迎

根據《歐盟官網》，歐盟對巴以建交表示歡迎，認為此舉有利於中東的和平穩定。歐盟也在聲明中強調對巴勒斯坦建國的支持，呼籲以色列與巴勒斯坦重啟和談，以達成公義且長久的和平。

《半島電視台》則指出，埃及、阿曼都對巴以建交表示支持，並且認為這對解決巴勒斯坦問題有益。約旦外長撒法迪則提醒以色列，不要輕忽巴勒斯坦建國議題，同時也應停止非法佔領巴勒斯坦人的土地。

伊朗、土耳其強烈反對

「半島電視台」表示，伊朗和土耳其則對巴以建交提出嚴厲批評。伊朗外交部在聲明中指責巴林助長以色列的「罪行」，「對伊斯蘭世界和地區安全造成持續威脅。」土耳其外交部也指責巴林，認為兩國建交將「進一步鼓勵以色列持續在巴勒斯坦的非法行為，以便未來永久佔領巴勒斯坦人的土地。」

巴勒斯坦示威抗議

根據《以色列時報》報導，統治西岸地區的巴勒斯坦權力機構和統治加薩地區的哈瑪斯13日共同宣布，定15日為「群眾拒絕日」，呼籲公部門、民間團體、學生、婦女走上街頭，抗議以色列當日與阿聯酋和巴林建交。

在得知巴林將與以色列建交後，巴勒斯坦政府召回駐巴林大使表示抗議。諷刺的是，巴勒斯坦權力組織和哈瑪斯常年不合，近來因為阿拉伯國家與以色列建交一事，才剛恢復會談。

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