猶太節期封城3周 建築部長憤而辭職

為防止疫情延燒，以色列政府宣布將在猶太新年、贖罪日和住棚節期間封城3周，人民不得隨意往來！由於以色列新冠肺炎每天確診人數經常超過4000人，政府遂作此決定，但卻引發內部批評聲浪，建築部長利茲曼不惜辭職，甚至揚言率領全黨退出聯合內閣。

節期封城衝擊大

根據《英國廣播公司》報導，以色列總理納坦雅胡13日表示，在每天大約4000名新冠確診個案的情況下，「封城是全體國民必須付上的沉重代價」。以色列迄今已有超過15萬3千人確診，超過1108人死亡，疫情未能受到控制。

新的封城措施將從18日周五下午2點開始，戶外聚集最多20人、室內10人，且要保持社交距離。學校及商場關閉，只准許超市和藥房營業。除了特定行業員工上下班之外，一般人最遠只能離家500公尺。由於猶太人過節時總是三代同堂，家族聚餐，封城對人民過節的預備和期待，造成巨大衝擊。

經濟、防疫難兼顧

「英國廣播公司」報導中說，以色列財政部估計，此次封城將造成美金18.8億元的損失。《耶路撒冷郵報》也指出，政府官員為了這項決定激辯了超過7小時，多數部長不想造成經濟衰退和失業率攀升。但以色列醫療院所主管舉紅旗表示，當前的染疫人數已經無法負荷。

內閣官員不滿辭職

以色列《新消息報》表示，建築部長利茲曼，同時也是猶太教聯合妥拉黨主席宣布辭職，表達對節期封城的抗議，並且威脅他的政黨將退出聯合內閣。利茲曼認為猶太節期是猶太人禱告最多的時候，封城將大幅減少猶太人的宗教活動。

由於猶太教徒好生養，多為大家庭，信徒居住的社區常有較高比例的確診病患，利茲曼指責政府不重視宗教活動，嚴格的限制讓猶太會堂難以開放，也認為如果提早封城，或許過節期間就可以免於封城。

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