影／沙塵暴突襲土耳其 白晝變黑夜 駭人風速捲物品砸人

土耳其（Turkey）首都安卡拉（Ankara）近日遭沙塵暴襲擊，漫天黃沙鋪天蓋地而來，所幸不無大礙僅造成少數民眾輕傷。

據報導，9月12號安卡拉遭到強烈沙塵暴侵襲，街道能見度降低，白晝彷彿瞬間變成黑夜，風力強勁還捲起雜物四處飄散，造成至少六人受傷。

曝光的影片中可以看到沙塵暴襲來的瞬間將整座城市的能見度降低到趨近於零，安卡拉市市長表示在暴風雨中，僅有六人因飛落的碎片受到輕傷。據土耳其國家氣象局指出，風暴可能是由於近幾天降雨不足所致。

安卡拉目前正處於新冠疫情的非常時期，雖然居民早已養成配戴口罩上街的習慣，不過先前就有研究指出，空汙可能導致新冠疫情患者呼吸道感染症狀更加嚴重。