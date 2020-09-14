快訊

親人水壩喪生胡婦臉書悲痛貼文 律師評論國賠可能性

抖音閃過抄家令？ 甲骨文為何成TikTok美國唯一下家

影／沙塵暴突襲土耳其 白晝變黑夜 駭人風速捲物品砸人

聯合報 / 記者張君堯／即時報導
土耳其（Turkey）首都安卡拉（Ankara）近日遭沙塵暴襲擊，漫天黃沙鋪天蓋地而來，所幸不無大礙僅造成少數民眾輕傷。路透
土耳其（Turkey）首都安卡拉（Ankara）近日遭沙塵暴襲擊，漫天黃沙鋪天蓋地而來，所幸不無大礙僅造成少數民眾輕傷。路透

土耳其（Turkey）首都安卡拉（Ankara）近日遭沙塵暴襲擊，漫天黃沙鋪天蓋地而來，所幸不無大礙僅造成少數民眾輕傷。

據報導，9月12號安卡拉遭到強烈沙塵暴侵襲，街道能見度降低，白晝彷彿瞬間變成黑夜，風力強勁還捲起雜物四處飄散，造成至少六人受傷。

曝光的影片中可以看到沙塵暴襲來的瞬間將整座城市的能見度降低到趨近於零，安卡拉市市長表示在暴風雨中，僅有六人因飛落的碎片受到輕傷。據土耳其國家氣象局指出，風暴可能是由於近幾天降雨不足所致。

安卡拉目前正處於新冠疫情的非常時期，雖然居民早已養成配戴口罩上街的習慣，不過先前就有研究指出，空汙可能導致新冠疫情患者呼吸道感染症狀更加嚴重。

沙塵暴 土耳其 疫情

延伸閱讀

土耳其撤回引發爭議研究船 希臘總理稱正向一步

阿聯以色列結盟 分析：劍指土耳其而非伊朗

希臘宣布重大軍購增兵計畫 對土耳其示威

巴林和以色列建交 巴勒斯坦更孤立…擬找土耳其幫忙

相關新聞

日本首相外流的死前照：小淵惠三猝逝案，相片中的密室謊言

日本的首相因病辭任而造成政權轉移的情況，過去在戰後共發生過5次，幾次緊急狀況都引起日本政壇動盪，甚至於讓自民黨拱手讓出政權，可見首相的健康問題，一直都是日本媒體與民眾觀眾的焦點。但這幾次的政權轉移，都比不上前首相小淵惠三突發的腦溢血，所導致的政治後果來得嚴重，也成為日本首相繼任過程最為爭議的一次。

抗議白俄總統魯卡申柯 首都至少10萬人上街示威

白俄羅斯強人總統魯卡申柯宣稱在8月的總統大選囊括8成選票連任，引爆國內示威潮，首都明斯克（Minsk）今天又有至少10萬...

影／沙塵暴突襲土耳其 白晝變黑夜 駭人風速捲物品砸人

土耳其（Turkey）首都安卡拉（Ankara）近日遭沙塵暴襲擊，漫天黃沙鋪天蓋地而來，所幸不無大礙僅造成少數民眾輕傷。

日在野黨合併 福山哲郎任幹事長、泉健太任政調會長

日本兩大在野黨立憲民主黨與國民民主黨合併為新政黨「立憲民主黨」，日前選出枝野幸男出任黨魁，新政黨的幹事長擬由參議員福山哲...

白俄首都又見10萬人示威 250人被捕

白俄羅斯強人總統魯卡申柯宣稱在8月的總統大選囊括8成選票連任，引爆國內示威潮，首都明斯克（Minsk）今天又有至少10萬名示威者上街，抗議魯卡申柯透過舞弊贏得大選。

歐中峰會前夕 德報籲歐洲對中國強硬

歐盟與中國領導人習近平明天將舉行視訊峰會。德國大報指出，歐洲輕聲批評中國的年代已結束，最近對中國的風向有所改變，鑑於中國...

脫歐爭議法案國會辯論前 愛爾蘭批毀掉信任前英相籲議員反對

愛爾蘭司法部長麥肯蒂（Helen McEntee）13日表示，英相強生提出的「內部市場法案」（Internal Mark...

阿聯以色列結盟 分析：劍指土耳其而非伊朗

土耳其的區域影響力對波斯灣國家領導人構成威脅。分析指出，阿拉伯聯合大公國與以色列結盟並不以伊朗為設定的防衛反制目標，而是...

北京限制美國使領館人員活動 美控讓情勢升高

美中因彼此的代表機構陷入爭執，雙方持續以牙還牙。在中國宣布限制境內所有美國使領館人員的活動之後，美方今天形容中國這項決定...

希臘宣布重大軍購增兵計畫 對土耳其示威

希臘與土耳其在東地中海緊張關係升溫之際，希臘總理米佐塔基斯今天宣布希臘將近20年來最具企圖心的軍事升級計畫，包括添購18...

伊朗處決角力選手 引發國際撻伐

伊朗當局今天表示已經處決1名在2018年反政府抗議浪潮中殺害1名男子的角力選手，引發國際撻伐，也讓國際奧會（Intern...

2014年在菲殺害跨性別女性 美軍人獲特赦遣返

一名美國陸戰隊員2014年在菲律賓殺害一名跨性別女子遭定罪，現在獲菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）無條件...

熱門新聞

半導體史上最大併購案敲定！輝達400億美元買下安謀

加州野火燒毀面積創紀錄 川普：早就勸他們掃落葉

洛杉磯2員警遭槍擊 川普罵兇嫌：畜牲須遭痛宰

心碎…俄州男路救重度燒傷女子 她開口：我是你妻子

輝達安謀若成親將撼動半導體業 但美媒指恐因此事告吹

今天開盤前 五件國際事不可不知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。