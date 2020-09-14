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白俄首都又見10萬人示威 250人被捕
白俄羅斯強人總統魯卡申柯宣稱在8月的總統大選囊括8成選票連任，引爆國內示威潮，首都明斯克（Minsk）今天又有至少10萬名示威者上街，抗議魯卡申柯透過舞弊贏得大選。
警方表示，他們在明斯克已經拘捕大約250人。
路透報導，眾多示威者今天在明斯克的街頭遊行，群眾高呼「白俄羅斯萬歲」、「你是老鼠」等口號。抗議群眾經常在示威中呼喊「你是老鼠」來嘲諷魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。
遊行隊伍遇到數百名攜帶盾牌的鎮暴警察擋在路上時，便停下來高喊「法西斯主義者」。
歷經爭議性的8月9日總統大選後，一波抗議浪潮席捲了白俄羅斯，示威人士宣稱，實際上是反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）贏得大選。
自此之後，白俄羅斯主要反對派人士不是身陷牢獄之災，就是逃到國外，季哈諾夫斯卡婭目前已流亡到鄰國立陶宛。
執政長達20多年的魯卡申柯則否認大選受到操縱，還宣稱是外國勢力操控了這些抗議示威。
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