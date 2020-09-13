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阿富汗內戰和談 雙方細節難達共識

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
阿富汗內戰已滿19年之際，美國促成塔利班和喀布爾政權和談，但對於結果，外媒和美國特別顧問還是不抱太大希望。(photo from Youtube影片截圖)
阿富汗內戰已滿19年之際，美國促成塔利班和喀布爾政權和談，但對於結果，外媒和美國特別顧問還是不抱太大希望。(photo from Youtube影片截圖)

針對阿富汗塔利班12日於杜哈首度正面會談，為了牽成這樁長達快20年的內戰和談，「中間橋樑」美國也作出許多讓步（全面撤軍），但對於會談能否如各界預期一樣成功，美國特別顧問哈利札德與外媒話語間都透露著「不肯定」，哈利札德感嘆，內戰已經打太久，導致雙方都互不信任，而外媒也指出，雙方代表討論的議題都未包含細節，估計很難談妥。

美國促成直接會談

自美國遭到911恐攻而涉入阿富汗內戰也屆滿19年，國內大多數聲浪與準備選戰的總統川普都盼能儘速敲定阿國內戰和談，美國早在2月就幫這次的和談鋪好路，華盛頓當局與塔利班協議，在明年5月前全面撤軍離開阿富汗，換取塔利班與喀布爾政權直接會談的機會，雙方代表團12日在杜哈會面，預期將討論全面的和平協議與終止內戰。

據《新亞洲頻道》報導，從12日的會談開幕雙方的致詞，就能看出本次預期解決的都偏向行政性的大範圍問題，諸如喀布爾政權領袖阿布杜拉提到，即便暫時無法達成細節上的共識，但要是塔利班能建立伊斯蘭原則的政治制度，維護所有人民的權利，就稱得上是和平英雄。而塔利班代表、二把手巴拉達也表示，他的設想就是建立涵蓋所有阿富汗人的伊斯蘭體系國家。

距離全面談和仍遠

透過外媒引述阿布杜拉的話也能發現，雙方的細節問題可能得等到次輪談判才有達成共識的可能，雙方致詞時僅提到政治體系與行政上的大範圍議題，但更細節的，諸如塔利班就是不承認喀布爾政權的合法性；塔利班雖把大餅畫得很美好，但他們統治下的弱勢族群權利卻總是被忽視，婦女與少數民族的權利低下，這些問題怎麼解決都深受外媒質疑。

至於中間人怎麼看，據《NPR》報導，美國會談特別顧問哈利札德就感嘆說，雖然塔利班和喀布爾政權都正承受著阿富汗人民的壓力，但人民希望談和的期盼很難改變雙方的關係。

綜觀長達19年的內戰，雙方早已失去互信，否則也不會需要美國讓步、積極促成直接會談，再說，已不互信的雙方承諾的協議究竟有沒有效還很難說，畢竟現在來看，雙方一面在杜哈和談，但阿富汗國內還是充斥著暴力行動。

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