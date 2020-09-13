法國增萬例創新高！「黃背心」示威捲土重來 逾250人被捕

歐洲各國新冠疫情出現復燃情形，法國12日就通報新增1萬561人確診，首度突破1萬大關，累計37萬3911例。當局擴大實施防疫措施，以防重回全國性大封鎖，不過因疫情一度沉寂的反政府「黃背心」運動再起，首都巴黎12日有示威者縱火，超過250人被捕。

12日巴黎舉行「黃背心」示威運動，根據臉書活動頁面，有高達2300人表示會參加這次示威，7000人感興趣。據警方統計，現場約有4000至5000名示威者，其中包含許多全身穿著黑衣、具有潛在暴力的「黑群（Black Bloc）」抗議者。

巴黎警察局授權布爾西廣場與瓦格拉姆廣場，讓「黃背心」進行示威，約有1000人參加，少於預期。但是其中一支遊行隊伍偏離路線，並縱火燒車及垃圾箱，爆發警民衝突；警察發射催淚瓦斯驅離離開指定路線的示威者，超過250人被捕。

此外，香榭麗舍大道是禁止抗議區域，有大批警力部屬，許多店家關閉，還設置許多路障。

黃背心運動最初於2018年11月爆發，抗議總統馬克龍調高燃油稅。示威爆發以來，每個周六都上街抗議，已持續將近2年，直至今年3月14日後因為防疫限制措施而暫停。但隨著法國人對防疫禁令的反感日益劇增，示威趁勢再起。