巴林和以色列建交 巴勒斯坦更孤立…擬找土耳其幫忙

美國總統川普11日在推特宣布，巴林將和以色列關係正常化，是繼阿拉伯聯合大公國後又一個和以色列建交的中東國家。兩國建交讓中東和平更進一步，但巴勒斯坦愈顯孤立，炮轟是「阿拉伯國家再次背叛」。

據紐約時報和華盛頓郵報報導，巴勒斯坦譴責協議，盟國伊朗也指責巴林是以國「犯罪伙伴」，土耳其也表示強烈譴責，指對捍衛巴勒斯坦抗爭的努力帶來新打擊。

在阿拉伯之春、敘利亞內戰和「伊斯蘭國」（ISIS）亂局先後爆發後，中東局勢洗牌，加上川普上台後的外交操作，令巴勒斯坦在阿拉伯世界漸受孤立。22國組成的阿拉伯聯盟上周舉行外長會議，但巴勒斯坦推動對以色列和阿聯建交的譴責提議，未獲通過。

在阿拉伯世界遭到孤立之下，巴勒斯坦開始將希望投向其他中東國家，尤其是伊朗和土耳其。有官員表示：「我們不會忽視任何國家，土耳其是地區的超級大國，也是伊斯蘭國家，我們相處良好。」

不過，巴勒斯坦分析家哈提卜認為巴勒斯坦應與土耳其、伊朗和卡達保持距離，因為這三國與其他海灣大國歧見極深，「對巴勒斯坦來說，捲入地區緊張局勢及大國之間的競爭是不明智的。」