聽新聞
test
0:00 / 0:00
巴林和以色列建交 巴勒斯坦更孤立…擬找土耳其幫忙
美國總統川普11日在推特宣布，巴林將和以色列關係正常化，是繼阿拉伯聯合大公國後又一個和以色列建交的中東國家。兩國建交讓中東和平更進一步，但巴勒斯坦愈顯孤立，炮轟是「阿拉伯國家再次背叛」。
據紐約時報和華盛頓郵報報導，巴勒斯坦譴責協議，盟國伊朗也指責巴林是以國「犯罪伙伴」，土耳其也表示強烈譴責，指對捍衛巴勒斯坦抗爭的努力帶來新打擊。
在阿拉伯之春、敘利亞內戰和「伊斯蘭國」（ISIS）亂局先後爆發後，中東局勢洗牌，加上川普上台後的外交操作，令巴勒斯坦在阿拉伯世界漸受孤立。22國組成的阿拉伯聯盟上周舉行外長會議，但巴勒斯坦推動對以色列和阿聯建交的譴責提議，未獲通過。
在阿拉伯世界遭到孤立之下，巴勒斯坦開始將希望投向其他中東國家，尤其是伊朗和土耳其。有官員表示：「我們不會忽視任何國家，土耳其是地區的超級大國，也是伊斯蘭國家，我們相處良好。」
不過，巴勒斯坦分析家哈提卜認為巴勒斯坦應與土耳其、伊朗和卡達保持距離，因為這三國與其他海灣大國歧見極深，「對巴勒斯坦來說，捲入地區緊張局勢及大國之間的競爭是不明智的。」
疫情快報
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言