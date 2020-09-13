巴林、以色列建交不只靠美國 背後沙國默許

巴林宣布和以色列建交，表面上是美國居間斡旋，骨子裡則是中東大國沙烏地阿拉伯默許的進展。沙國是支持巴勒斯坦建國的最有力後援，也是幫助巴林政府平亂的主力，巴林和以國建交，說明沙烏地阿拉伯也朝著和以色列關係正常化的目標前進，但仍需時間，不會馬上發生。

華府中東分析家認為，近年來阿拉伯國家和以色列的關係早就回溫，因為雙方有共同的敵人，即什葉派的伊朗。

紐約時報報導，2011年「阿拉伯之春」運動，巴林發生流血示威，演變成內戰。沙國領導阿拉伯盟軍介入，鎮壓巴林國內什葉派多數，支持掌握政經優勢的遜尼派少數。若非沙國點頭，巴林不會和以色列建交。

繼1979年的埃及、1994年的約旦和上月的阿拉伯聯合大公國後，巴林是第四個和以色列建交的阿拉伯國家，其間有跡可循。1994及2017年，巴林曾接待以色列內閣官員到訪，2017年亦派代表團訪問以國。去年巴林舉辦國際會議，討論巴勒斯坦問題，嘗試凝聚阿拉伯國家支持美國和以色列同意的巴勒斯坦領地開發計畫。

此外，沙烏地阿拉伯和美國在二戰期間形成同盟關係，擁有豐富石油和伊斯蘭教聖地的沙國，是中東最具影響力的國家。近四分之三個世紀以來，沙國一直呼籲讓巴勒斯坦獨立建國，要求阿拉伯國家在以色列讓步前勿發展外交關係。

沙國的實質統治者、王儲穆罕默德曾透露「承認以色列地位」的可能性，他兩年前接受大西洋月刊專訪時表示：「以色列人有權擁有自己的土地。」巴勒斯坦亦然。若和平協議成立，沙國不排除和以色列發展政經關係。

中東研究所資深研究員艾金第說：「如果沙國未在對巴勒斯坦有建樹的狀況下就和以色列關係正常化，那麼我們可以安全地假設，以色列將沒有誘因同意巴勒斯坦建國或終止占領約旦河西岸，所有中東國家都會和以色列建交。」

然而，沙烏地阿拉伯默許巴林和以色列建交是一回事，沙國和以國建交又是另一回事，且並非近期就會發生。