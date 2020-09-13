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委內瑞拉又稱逮美國間諜 「想引爆煉油廠」
委內瑞拉總統馬杜洛11日聲稱，抓到一名正在刺探煉油廠的美國間諜，又說日前瓦解另一起發生在煉油廠的陰謀，指控美國要阻止委國生產石油產品與燃料。對於馬杜洛的指控，美國尚未回應。
馬杜洛表示，這名10日落網的美軍曾在伊拉克的美國中央情報局（CIA）基地服役。他被捕時正在刺探法爾孔州的2座煉油廠，「這個間諜是海軍陸戰隊，……被抓時隨身帶著武器、特殊武器、大量現金和其他物品」。
馬杜洛接著又說，當局9日還瓦解一起企圖炸毀艾爾巴利托煉油廠（El Palito refinery）的陰謀，他呼籲煉油廠員工注意廠房內外安全，「不可讓美國人得逞」。
馬杜洛並未披露兩起「陰謀」細節，美國白宮與國務院也沒有立刻回應。委內瑞拉5月初也曾逮捕兩名美軍特種部隊綠扁帽（Green Berets）前成員，指控他們企圖帶領委國叛軍起義，分別遭判刑20年。美國政府一直否認涉入入侵委內瑞拉，但公開支持當地反對派推翻馬杜洛。
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