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白俄婦女帶鍋具抗議 要盧卡申科下台
白俄選舉動亂持續延燒，萬名婦女上街要求總統盧卡申科下台。白俄反政府示威遊行已經超過1個月，示威者指控盧卡申科操弄選舉結果，要求重新舉行總統選舉，日前又有萬名白俄婦女在首都明斯克街頭抗議，要求盧卡申科下台。
根據《美聯社》報導，白俄羅斯反政府示威遊行已持續35天，12日又有約1萬名白俄婦女在首都明斯克街頭遊行，部分示威者敲打著鍋具抗議，也有許多人高舉著反對派領袖科列斯尼科娃的照片，要求獨裁總統盧卡申科下台。
科列斯尼科娃目前遭白俄政府拘留，警方曾試圖將她驅逐出境。科列斯尼科娃的律師說，科列斯尼科娃被遣送至烏克蘭的邊境，但她撕毀了護照，拒絕離開白俄。科列斯尼科娃所屬的協調委員會正積極爭取重新舉行總統選舉，但盧卡申科拒絕與協調委員會進行會晤，該組織目前大部分領袖都已被捕或是逃到境外。
根據《CBC》報導，盧卡申科14日將與俄羅斯總統普丁會面，是自反政府示威爆發以來，兩人首度見面。普丁表示，若抗議活動變成暴力，將派遣俄羅斯警察至白俄，協助恢復秩序，這引發了人們對莫斯科當局可能併吞白俄的擔憂。
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