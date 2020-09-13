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馬利軍方終妥協 組過渡政府備大選

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
馬利軍政府近日終於同意成立過渡政府。（Photo by Magharebia on Mali begins Touareg dialogue via Wikimedia Commons under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license）
馬利軍政府近日終於同意成立過渡政府。（Photo by Magharebia on Mali begins Touareg dialogue via Wikimedia Commons under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license）

馬利新上任的軍政府終於答應西非各國的要求，將成立18個月的過渡政府。推翻馬利前總統凱塔的軍事政府近日宣布，將會指派官員組成為期18個月的過渡政府，並籌備總統大選。剛政變時，軍政府領導人戈伊塔上校曾向國際拋出以3年時間轉型的提議，但遭到西非各國以關閉邊界、停止貿易的抵制。

將組政府籌備大選

根據《英國廣播公司》報導，在經過與馬利反對派、公民團體的對話後，推翻馬利舊政府的「致敬人民全國委員會」於12日由發言人卡瑪拉宣布，將會由部分軍人與平民組成為期18個月的過渡政府，為接下來的總統大選進行籌備。委員會希望藉此獲得國際社會，尤其是周遭國家的支持。

雖說是政變，但《BBC》分析，馬利國內民眾對於舊政府早有不滿，近幾個月來持續上街抗議，表達對政府無能、貪汙，無法確保民眾安全的不滿，在軍政府接管馬利首都巴馬科後，許多民眾還非常開心迎接軍隊的到來。不過西非各國對於軍事政變都很敏感，在政變後不久都紛紛以制裁手段抵制馬利新政府。

避免成恐怖主義溫床

加拿大《環球新聞》提到，軍政府領導人戈伊塔上校也知道剛上任要爭取國際支持，因此他也曾提出3年的轉型方案，但是遭到西非共同體（ECOWAS）各國的反對，有些國家甚至希望馬利前總統凱塔繼續執政，不過他遭到軍政府逮捕，過幾天後被釋放，正前往阿聯酋接受醫療照護。

非洲安全研究所的研究員達柯諾分析，由於軍方掌權，過渡政府雖然會由文人掌權，但基本上態度還是比較傾向軍方，而在軍事政變前便持續帶領民眾上街的反對黨M5-RFP可能有機會在過渡政府中獲得一定的地位。

國際社會希望此事能儘速塵埃落定，避免馬利出現權力真空，成為恐怖組織滋長的溫床。

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西非 非洲 恐怖組織

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