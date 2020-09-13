馬利軍方終妥協 組過渡政府備大選

馬利新上任的軍政府終於答應西非各國的要求，將成立18個月的過渡政府。推翻馬利前總統凱塔的軍事政府近日宣布，將會指派官員組成為期18個月的過渡政府，並籌備總統大選。剛政變時，軍政府領導人戈伊塔上校曾向國際拋出以3年時間轉型的提議，但遭到西非各國以關閉邊界、停止貿易的抵制。

將組政府籌備大選

根據《英國廣播公司》報導，在經過與馬利反對派、公民團體的對話後，推翻馬利舊政府的「致敬人民全國委員會」於12日由發言人卡瑪拉宣布，將會由部分軍人與平民組成為期18個月的過渡政府，為接下來的總統大選進行籌備。委員會希望藉此獲得國際社會，尤其是周遭國家的支持。

雖說是政變，但《BBC》分析，馬利國內民眾對於舊政府早有不滿，近幾個月來持續上街抗議，表達對政府無能、貪汙，無法確保民眾安全的不滿，在軍政府接管馬利首都巴馬科後，許多民眾還非常開心迎接軍隊的到來。不過西非各國對於軍事政變都很敏感，在政變後不久都紛紛以制裁手段抵制馬利新政府。

避免成恐怖主義溫床

加拿大《環球新聞》提到，軍政府領導人戈伊塔上校也知道剛上任要爭取國際支持，因此他也曾提出3年的轉型方案，但是遭到西非共同體（ECOWAS）各國的反對，有些國家甚至希望馬利前總統凱塔繼續執政，不過他遭到軍政府逮捕，過幾天後被釋放，正前往阿聯酋接受醫療照護。

非洲安全研究所的研究員達柯諾分析，由於軍方掌權，過渡政府雖然會由文人掌權，但基本上態度還是比較傾向軍方，而在軍事政變前便持續帶領民眾上街的反對黨M5-RFP可能有機會在過渡政府中獲得一定的地位。

國際社會希望此事能儘速塵埃落定，避免馬利出現權力真空，成為恐怖組織滋長的溫床。

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