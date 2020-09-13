阿富汗與神學士首度和談川普中東外交牌 龐培歐飛多哈與會籲達和平協議

阿富汗政府與激進組織神學士，12日在卡達首都多哈(Doha)展開首次和平談判，希望結束雙方數十年來的戰爭，達成持久的和平。尋求在11月大選連任的川普總統，一直想結束在阿富汗這場美國史上最長的戰爭；他已分別在上月13日和本月11日，促成阿拉伯聯合大公國和巴林承認以色列，打中東外交牌拚連任的動作頻頻。

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)飛往多哈參加和談開幕式，並稱這是歷史性會談。龐培歐對雙方說：「你們每個人都肩負重任，都可以克服歧見；你們未來的政治制度選擇理當由你們決定，我強烈呼籲你們把握這次機會」。

龐培歐也指出，他希望解決方案能保護所有阿富汗人的權利，保障社會的進步，包括婦女可以出現在公眾場合。阿富汗戰爭迄今19年，讓三任美國總統傷透腦筋；龐培歐表示，這次談判亟需努力和禮讓，但有可能藉此達成持久和平。

此次談判將進行兩天。雙方將就一些困難議題磋商，包括永久停火的條件、女性與少數族裔的權利、數萬神學士戰士與民兵解除武裝、修憲與權力分配、阿富汗國旗樣式與國號等。神學士在多哈設有政治辦公室。

華府智庫威爾遜中心亞洲研究部副主任庫格曼說：「華府的目標非常簡單，希望阿富汗政府與神學士盡快開始談判，因為這樣就能讓美國有正當理由立刻撤軍。」

庫格曼說：「川普很可能希望，阿富汗雙方在美國大選投票前達成和平協議，這樣川普就能攬功，並自誇有資格拿諾貝爾和平獎。不過，川普應該也知道，要阿富汗雙方在這麼短時間內達成和平協議，是不切實際的幻想，這種和談一般要持續幾年，而不是只有幾周。」

美國政府2月29日和神學士官員在多哈簽訂歷史性協議，神學士必須保證清剿阿富汗境內恐怖分子，並與阿富汗政府協商共享權力的和平協議；美國則在確保神學士履行承諾後，明年5月前自阿富汗完全撤軍。

原本在美國與神學士2月達成協議後，阿富汗政府與神學士的會談就該啟動，但雙方因爭議性的換俘沒有共識而推遲，不過美國已開始撤軍。川普曾說，到11月，駐阿富汗美軍將從2月的1萬3000人減為4000人。

阿富汗高層代表團11日離開首都喀布爾前往多哈，正是美國遭逢九一一恐攻19周年，當年美國遭遇恐攻而揮師阿富汗，推翻包庇凱達組織首腦賓拉丹的神學士政權。

在最後一批六名俘虜獲釋後，神學士10日證實將出席會談。神學士此前拒絕與阿富汗政府會談，稱對方是美國傀儡，沒有實權。