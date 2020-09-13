阿富汗、神學士和談有助美撤軍 在選前為川普加分

在美國斡旋下，阿富汗政府12日與神學士展開首度直接談判，目標在結束兩造近20年的戰爭，也讓美軍得以撤走，從參與最長的戰爭泥淖脫身，有助川普總統在11月總統選舉前得分。

「華爾街日報」12日報導，阿國政府此番得與神學士直接談判，是川普政府2月間與神學士敲定有條件協議的成果；協議包括美軍14個月內分階段撤走，以交換神學士保證蓋達(al Qaeda)之流的恐怖組織不會在其控制的地區活躍。

喀布爾當局與神學士直接談判，對美國有何意義？川普政府斡旋此一和平進程，目標是想把美軍撤走，就如他讓美軍由伊拉克脫身一般，可以列入他的政績。阿富汗戰爭2001年自小布希總統任內開打，歷小布希、歐巴馬及川普三位總統，是美軍參與時間最長的戰爭。

但美國此後也面臨一大挑戰，就是得預防阿富汗不再成為恐怖分子發動攻擊的地盤，伊拉克亦然。喀布爾當局憂心美軍過早撤走，將讓反抗軍膽子大起來，用武力奪權。神學士在阿國鄉間勢力依然強大，美國為首的聯軍撤走，將讓阿國本就虛弱的部隊實力更弱。阿富汗政府的一大前提，便是與神學士達成停火協議。

很多阿富汗民眾憂心與神學士妥協，將損害過去20年好不容易贏來的權利，特別是婦女權及保護少數族裔。神學士掌權時代，禁止婦女受教育，也不准她們沒有男性陪伴而走出家門。2001年以後，阿國婦女已擴大參與公共生活，包括政治及教育。這次與神學士談判的特使團員中就有四名女性。

喀布爾當局若沒能與神學士達成妥協，美國想撤軍就變得棘手。川普政府雖揚言，只要阿富汗不會損害到美國本土安全，就要撤兵，但若是美軍過早抽身，導致更多人喪命，華府將遭到國際譴責。