歐盟展減碳決心 修訂碳交易市場

歐盟決心加速減少碳排放，全球最大的碳交易市場將全面修訂！歐盟在2019年底公布的《綠色政綱（Green Deal）》中，設下2050年碳中和、2030年減碳50至55%等目標，為了達成比以往更嚴格的標準，歐盟預計從改革碳排放交易體系（ETS）著手，加速減少總排放限制量，重新審核免費碳權的規範，以及擴大產業的範圍。

目標2030年減碳55%

根據《路透社》的報導，以1990年碳排放量為基準，歐盟原先在2030年設下的減碳40％目標，還不夠促成2050年達成碳中和，日前一份外流到外媒的草案顯示，歐盟委員會下週將提出在2030年前「減碳至少55%」的目標，並列出為了達標可以做出的改變，將提出在2021年6月全面修訂碳排放交易體系的法案。歐盟委員會目前尚未對外流文件作出評論。

《彭博》的報導指出，歐盟委員會預計擴張碳排放交易體系，從目前規範的1萬2千逾個工業設施，「至少再增加歐洲內部海洋運輸業，」以及營建與道路運輸等產業。此外，歐盟也將更嚴格控制排放量的限制、對航空業採取更嚴格的排放標準、以及首次規範船運產業。

排放量規範趨嚴

碳排放交易體系的運作方式為，歐盟為各成員國訂下減碳目標，各國再將排放量分配給各企業，排放量多的產業需向其他企業購買排放權。該體系目前涵蓋歐盟超過40％的碳排放量，在新的草案下，預計將增加市場的總排放限制量的折減因數，每年減少的比例將多於過去規範的2.2%。

資料分析顯示，「在更嚴格的總排放限制量下，還是會有大量免費配額碳權存在，」歐盟也將評估減少免費配額碳權限制量的影響。免費配額碳權是由歐盟核發給航空業等企業，以換取企業不要搬遷至氣候政策較寬鬆的地區，此外，歐盟也考慮以增加化石燃料稅的方式，促使航空業減碳。

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