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土耳其在賽普勒斯外海演習 希臘增購軍備應對威脅
希臘和土耳其因為爭奪地中海資源，導致關係緊張。土耳其今天開始在賽普勒斯外海進行海軍實彈演習，直到14日，無視歐洲聯盟揚言制裁。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）12日列出計劃，提升國防能力，包括增購戰鬥機、護衛艦、直升機和武裝系統。
土國昨天通知國際海上導航電傳系統NAVTEX，賽普勒斯北部薩德拉薩姆科（Sadrazamkoy）外海將進行火砲射擊演習。南歐各國領導人10日警告，如果土國規避對話，這些國家將支持歐盟對土國的制裁措施。歐盟本月24-25日召開高峰會時，將再次商討這個問題。
希臘總理米佐塔基斯表示，希臘將購買18架法國製「陣風」戰鬥機（Rafale）用來更換老化的「幻影2000」戰鬥機（Mirage 2000），增購4架海軍直升機和4艘護衛艦，並整修另外4艘護衛艦。武裝部隊將添置新的反坦克武器、新的魚雷和新的導彈，並於未來五年增聘1.5萬人。
土耳其與希臘、賽普勒斯互爭地中海東部的石油和天然氣資源，以及海軍影響力。在土國一艘地震研究船和少數海軍艦艇 8月10日駛赴希臘宣稱擁有主權的海域後，雙方緊張加劇。
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