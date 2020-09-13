秘魯總統捲貪汙詐騙 國會展開彈劾程序

秘魯國會11日以65票贊成、36票反對和24票棄權的結果，接受反對派議員發起的動議，啟動彈劾現任總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）的程序。事態或致該全球銅產量第二高、近期受新型冠狀病毒肺炎疫情困擾的國家政治不穩。

畢斯卡拉捲入貪汙詐騙等醜聞，監察委員會主席上周公開的私人對話錄音顯示，一名寂寂無聞的歌手獲政府批出總值逾17萬5400索爾（約4萬9500美元）的演講合約，懷疑涉事的畢斯卡拉等官員被錄到兩次開會討論如何試圖隱瞞淡化。

國會18日將就畢斯卡拉「道德無能」展開辯論，之後表決，如果有87票贊成，畢斯卡拉就得下台。畢斯卡拉拒絕辭職，抨擊事涉動搖政府陰謀。