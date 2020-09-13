安倍晉三請辭以來 又進醫院治療舊疾
共同社報導，日本首相安倍晉三自宣布請辭以來，12日首度進入東京慶應大學醫院。首相秘書官表示，安倍今天就醫是「治療舊疾」。
日本讀賣新聞報導，安倍繼8月24日以後，時隔19天再度進入位於東京都信濃町的慶應義塾大學醫院看病，也是他8月28日表明辭意後首度就醫。
安倍以舊疾「潰瘍性大腸炎」惡化為由，已於8月28日表明辭意。為治療舊疾，除了過去使用的藥物外，還要接受點滴注射，有必要進行持續性的治療。
日本經濟新聞報導，安倍曾於8月17日及24日兩度前往醫院檢查，他在8月28日的記者會上說明自己病情時說，將使用新的藥物來治療，也表示這項藥物必須有某種程度持續性的處方，無法預先判斷效果。
日本執政黨自民黨14日將投票選出新總裁（黨魁）。
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