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夥伴、敵人還是對手？充滿難題的「歐中關係」

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9月14日，中國國家主席習近平、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和作為輪值主席的梅克爾將在虛擬的會議廳進行會談。圖／德國之聲中文網
9月14日，中國國家主席習近平、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和作為輪值主席的梅克爾將在虛擬的會議廳進行會談。圖／德國之聲中文網

原計劃是三天的會議，在萊比錫舉行：這原本會是中國領導人第一次和歐盟全體27國的領導人會聚一堂。如果歐盟中國峰會能夠按原計劃在9月13日到15日舉行，由梅克爾總理擔當東道主，那將是德國擔任歐盟輪值主席國任期內的地緣政治高光時刻。

而如今可能只有抗議示威的人才會去萊比錫了吧。因為歐中峰會已經改為線上舉行，而且會期也縮短為一天。9月14日，中國國家主席習近平、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和作為輪值主席的梅克爾將在虛擬的會議廳進行會談。

6月初，當柏林方面宣布取消這場大型峰會的時候，給出的理由是新冠疫情。但這背後的政治因素才是關鍵。最近一段時間，中國在歐洲各國政府圈的聲望大跌。對維吾爾人的高壓政策、對香港採取的強硬手腕，這些做法在歐洲各國議會也引發了不少抗議。柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）研究歐中關系的學者盧可瑞（Lucrezia Poggetti）在接受德國之聲採訪時指出，尤其中國在處理新冠疫情方式上的不透明，還有所謂的「口罩外交」，都給歐洲各國造成了嚴重不滿：「這被視為毫無廉恥的公關攻勢，因為中國在很多案例中甚至把出口的醫療物資打上援助的標簽。」

體制競爭對手：中國

在歐洲，人們正在就對華關係進行重新的思考定位。面對中國越來越咄咄逼人的對外政策，以及對內不斷壓制言論自由空間和侵犯人權，歐盟在2019年3月以官方渠道表達了不滿。當時歐盟委員會在布魯塞爾公布了一份對華政策戰略文件，其中第一頁就明確指出：對於歐盟來說，中國不僅僅是保護氣候方面的合作夥伴，也不僅僅是經濟領域的競爭對手，更是「制度上的對手」，因為中國推行的是不同於西方的「另一種治理模式」。說直白一點就是，北京試圖在全世界推廣自己的威權統治體系，作為可以取代歐洲式民主體制的替代方案。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Joseph Borrell）在今年5月初接受法國《星期日報》（Journal Le Dimanche）採訪時再次強調了這一點，他非常明確地指出，歐洲過去在處理對華關係上「有一點太天真了」，而現在要採取更為現實的路線。

與之相應，布魯塞爾在面對中國時也開始採取一種新的、更為強硬的聲調。6月底，歐洲理事會常任主席米歇爾（Charles Michel ）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在同中國國家主席習近平、總理李克強舉行了視訊會議之後，對媒體發表了一份聲明，其中的措辭就體現了這種新的對華態度--米歇爾雖然也強調雙方在經濟上存在互相依賴的關系，以及必須在氣候保護和抗擊疫情方面展開合作等等，然而接下來還有個「但是」：「我們也必須認識到，我們（歐盟和中國）的價值觀、政治體系和對於多邊主義的理解都不相同。我們將會以清晰的視角和自信的態度投入合作，同時有力地捍衛歐盟利益，堅守我們的價值觀。」

歐委會主席馮德萊恩的論調也大致相似：如果歐中關係要繼續向前發展，就必須要更加遵守規則，更加重視對等原則。

投資協議談判陷入停滯

說到規則和對等，原本應該有一份「歐中全面投資協定」（CAI）來承擔這一職責。雙方之間的談判已經持續了六年。其目標是：擴大市場准入，增強公平競爭，降低投資門檻，削弱國有企業所扮演的角色，以及促進可持續發展。在歐洲企業界看來，如果要達成協議，中國方面還需做出明顯的讓步。「歐洲方面已經明確表示，不會對中國做出妥協」，中國歐盟商會主席武特克（Jörg Wuttke）在接受德新社採訪時表示。因為中國企業在歐洲已經可以享受開放的市場、公平的競爭環境，而歐洲公司在中國卻不能。所以，現在必須是北京方面來「填補這個空缺」。但是武特克對此能否實現並不感到樂觀。

去年12月中國外長王毅訪問布魯塞爾的時候再次強調，歐洲在北京2020年的外交議事日程上佔據很高的地位，並且指出歐中投資協定是最重要的經濟政策議題。但是來自德國綠黨的歐盟議會對華關系代表團主席比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）認為，在這方面目前沒有取得任何進展。一份墨卡托中國研究中心的簡報引用他的話指出，在所有關鍵的爭議問題上，沒有任何的突破。

龐培歐的「反華之旅」

兩周之前，為了給歐中峰會做預熱準備，王毅又訪問了歐洲。而在此之前，美國國務卿剛剛走訪了多個中歐和東南歐國家，德國《明鏡周刊》將此行稱為「反華之旅」。墨卡托的歐中關係專家盧可瑞堅信，中國政府意欲阻止一個跨大西洋反華戰線的形成。她還補充道：「在龐培歐訪中東歐期間簽署的5G網路建設意向聲明，也引起了北京的憂慮。因為在此之前，英國和法國剛剛宣布，分別在2027和2028年之前，移除所有華為提供的移動通訊設備。」

如何對待華為，歐洲目前還沒有形成一個統一的方案。幾個月以來，美國不斷地給盟友加壓，敦促他們把華為排除在5G網路建設之外。華盛頓警告道，這個全球最大的網路設備供應商會通過其產品進行間諜行動，並且有可能毀壞關鍵基礎設施。德國政府在這個問題上仍未給出明確的回答。

王毅的「魅力攻勢」遭到冷遇

作為新冠疫情期間的第一次出訪，王毅此次來到歐洲，原本應該是來施展「魅力」的。但是由於歐盟對華態度的轉變，他沒有得到預期的效果。德國外長馬斯在柏林接待他的時候，也明確提出了要求北京收回港區安全法的觀點，因為該法事實上終結了香港的法治獨立性。此外他還要求聯合國觀察團赴新疆調查維吾爾人問題。另外，對於此前王毅針對捷克議長訪台做出的威脅言論，馬斯也做出了明確的反駁。

就在王毅訪問的同時，德國政府發布了一份「印太政策指導方針」。這反映了柏林希望在亞洲尋求合作關係的多樣化，也就是說拓寬合作範圍，簽訂更多的自由貿易協定，同時減少對於中國的經濟依賴性。在介紹這份政策文件的時候，馬斯還指出：「我們希望強化我們對於多極化世界的理解，那就是任何一個國家都不應該被迫在兩個大國之間做出選擇。」其中的含義不言自明，他指的就是美國和中國。

而美中兩個大國的地緣政治衝突，也將在這次的歐中峰會上扮演重要角色。

本文章由德國之聲授權提供】

龐培歐 德國 歐盟 王毅 梅克爾 習近平 人權

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