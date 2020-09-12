美國議員致函迪士尼 質問《花木蘭》新疆拍攝細節

美國迪士尼公司斥資兩億美元製作的真人版《花木蘭》電影上映後爭議不斷。該片的部分場景在新疆拍攝，而中國政府對新疆維族及其他穆斯林信徒的打壓一直受到美國等多國政府和人權組織的批評。

19名美國參眾兩院議員周五（9月11日）在一封致迪士尼總裁鮑伯．查佩克（Bob Chapek）的信中寫道：「迪士尼顯然與中華人民共和國官員合作，而這些官員是犯下暴行或掩蓋犯罪事實的最大責任者，這樣的情況令人深感不安。」

信中指出，《花木蘭》片尾鳴謝名單中出現新疆維吾爾自治區委員會宣傳部以及吐魯番公安局，而美國商務部旗下工業暨安全局（BIS）在2019年10月已將吐魯番公安局納入違反「美國外交政策利益」的中國實體名單中，原因是吐魯番公安局涉嫌侵犯和踐踏新疆穆斯林人權。此外，在《花木蘭》開拍前已有訊息透露關押維族人的拘禁營的存在。信中呼籲迪士尼詳細說明在拍攝期間與新疆維吾爾自治區委員會宣傳部及吐魯番公安局合作的詳細細節，解釋迪士尼為何決定要在新疆拍攝部分場景，中國共產黨是否參與拍攝及干涉電影製作，拍攝時是否與新疆生產建設兵團合作，是否使用了維族或其他少數名族作為勞動力等10項疑問。

公開信的最後寫道：「迪士尼公司的網站指出，『我們相信社會責任是一項長期投資，可以促進我們的運營並增進市場上的競爭力，加強風險管理，同時能吸引人才，維護我們的聲譽。』我們希望充分了解貴公司在中國展開的活動中如何實踐這項承諾。」

負責觀察人權狀況並向總統及國會提出年度報告的「美國國會及行政當局中國委員會（CECC）」也在推特上轉發了這封公開信。聯名致函迪士尼的議員包括共和黨參議員、CECC主席盧比奧（Marco Rubio）。

迪士尼尚未對這封公開信做出回應。

英國獨立電視台記者周五在中國外交部例行記者會上就中方對國際人權阻止要求抵制《花木蘭》進行提問。中國外交部發言人趙立堅回答道：「該片結尾鳴謝新疆方面引發一些輿論爭議，但我認為，該片感謝新疆方面為他們拍攝提供便利是再正常不過的事。迪士尼公司對此也作出同樣的回應。」

對於《花木蘭》女主角劉亦菲力撐香港警察的言論，趙立堅稱讚「我認為她是好樣的」，並表示：「中方已多次闡述了在涉疆及涉港問題上的立場。新疆事務和香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。個別所謂的人權組織長期在涉華問題上發表一些不實言論。這些言論充斥著謊言和偏見，根本無足輕重，也不值一駁。」

據美國有線電視新聞網CNN報導，迪士尼首席財務官麥卡錫（Christine McCarthy）本周四在美國銀行會議期間表示：「《花木蘭》主要在新西蘭拍攝。為了精準呈現電影講述的這段歷史時期裡中國的特殊地理風貌，我們在中國的20個不同地點取景。」

麥卡錫指出，在中國拍攝時需要取得政府宣傳部門的許可是「常識」，而「在電影片尾鳴謝國家及地方政府允許拍攝『是』常規做法」。她表示，迪士尼在致謝名單中對中國及新西蘭等提供拍攝場景的地點都表示感謝，「但這給我們引起了許多問題」。麥卡錫並未進一步闡明迪士尼遭遇了哪些「問題」。

迪士尼年度大片《花木蘭》9月11日在中國大陸院線上映，首日票房約為5000多萬人民幣。受到新冠疫情影響，《花木蘭》上映時間多次被推遲。9月4日，迪士尼在北美市場跳過院線發行，直接在Disney+平台上映該片。由於主演花木蘭的美籍華裔女星劉亦菲去年在香港反送中運動期間曾發表撐警言論，電影上映之初就引起香港民主派人士抵制。隨後《花木蘭》被爆出在片尾鳴謝新疆宣傳部門，再度引起爭議及抵制聲浪。

川普政府本周曾表示，美國準備禁止進口新疆棉花或番茄製品，因其生產過程涉及強制勞動。

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