目睹親信遭「高射炮處決」 金正恩姑丈嚇到尿失禁

南韓朝鮮日報11日報導，北韓領導人金正恩的姑丈張成澤，2013年親眼目睹兩名親信被「高射炮」（又稱防空炮）處決後，當場嚇到尿失禁。約一個月後，張成澤遭遇同樣下場，以高射炮處決。

中國浙江寧波市的北韓餐廳「柳京」2016年爆發店長及12名女員工集體脫北，策畫這起脫逃的店長許剛一在YouTube頻道「CHANGE NORTH KOREA」披露這起炮決事件。

2013年11月，時任北韓勞動黨行政部副部長的李龍河及張秀吉遭金正恩下令用高射炮處決。目睹這起處刑的北韓高級幹部透露：「李龍河和張秀吉被劊子手用防空炮射擊，兩人幾乎屍骨無存，只剩腳掌。」

兩人是時任勞動黨行政部部長張成澤的直屬部下，張成澤親眼目睹殘酷的處刑過程後，當場褲子濕掉，現場還有多名幹部也嚇到尿失禁。

許剛一說，約一個月後張成澤同樣遭炮決，平壤市一片死寂，北韓菁英深怕下一個被處決的就是自己。

華盛頓郵報去年5月曾報導，金正恩和美國川普會面時，親口證實殺了張成澤。據川普表示，金正恩向他說：「我殺了姑丈，把他的頭砍下來示眾。」

不過根據資深記者伍華德的新書「憤怒」，金正恩不太可能向外人披露如此細節，川普吹噓的可能性不低，目的在誇耀他和金正恩的關係很好。