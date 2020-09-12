平壤醫院趕工！北韓傳動員老幼挖礦 一天輪班22小時

由脫北者經營的南韓網路媒體「每日北韓」（Daily NK）聲稱，北韓正動員大批長者與學生趕工挖礦，好讓平壤綜合醫院可在勞動黨成立75周年的10月10日及時完工。

消息人士8日披露，北韓內閣與勞動黨中央委員會7月初下令，慈江道侍中郡的侍中礦（Sijung Mine, Chagang Province）「生產10噸鈣礦後磨成寶石粉，好供醫院工程使用」，「礦場目前全面運轉，在管理部門監督下，礦工一天輪班22小時」。

侍中礦富含石灰岩，以碳酸鈣礦層聞名。報導指碳酸鈣是用於建築物內外粉刷的「丙烯酸水性漆」主要成分。官媒勞動新聞曾報導，平壤綜合醫院八月下旬開始外部貼磚，因為工程進度已有相當進展，粉刷比製作水泥更為急迫，當局必須盡可能籌集原料。

消息人士指北韓人民60歲退休，但可隨國家計劃調整。侍中礦黨委已動員到75歲以下的長者，「下令全部家庭都要下礦坑，礦工、職員、官員與他們的一位家屬，每人必須工作4小時整」，無法確認他們是否確實領到酬勞。

官員深怕工期延誤惹毛領導人金正恩，會害自己被免職送去勞改，但被動員的長者據指「視力不佳，甚至無法好好走路，擔心被叫來是自掘墳墓」，「他們很不開心，也咒罵主管官員。」勞工則抱怨工作環境很差，當局一直動員讓他們無法到農田施肥，更買不到足夠的食物過活。

消息人士表示，侍中鄉當地高中以下各級學生放假也不得閒，被校方要求處理堆積如山的石頭。基本上，所有四肢健全的人都被動員，道黨委與郡黨委也說，整個工程會持續到10上旬，代表他們會工作到10月10日的竣工為止。