快訊

路人闖軌道遭自強號撞上！ 新埔-白沙屯雙向列車皆延誤

目睹親信遭處決「只剩腳掌」 金正恩姑丈嚇到尿失禁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平壤醫院趕工！北韓傳動員老幼挖礦 一天輪班22小時

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
北韓官媒7月19日釋出國家領導人金正恩視導平壤綜合醫院施工現場影像。路透
北韓官媒7月19日釋出國家領導人金正恩視導平壤綜合醫院施工現場影像。路透

由脫北者經營的南韓網路媒體「每日北韓」（Daily NK）聲稱，北韓正動員大批長者與學生趕工挖礦，好讓平壤綜合醫院可在勞動黨成立75周年的10月10日及時完工。

消息人士8日披露，北韓內閣與勞動黨中央委員會7月初下令，慈江道侍中郡的侍中礦（Sijung Mine, Chagang Province）「生產10噸鈣礦後磨成寶石粉，好供醫院工程使用」，「礦場目前全面運轉，在管理部門監督下，礦工一天輪班22小時」。

侍中礦富含石灰岩，以碳酸鈣礦層聞名。報導指碳酸鈣是用於建築物內外粉刷的「丙烯酸水性漆」主要成分。官媒勞動新聞曾報導，平壤綜合醫院八月下旬開始外部貼磚，因為工程進度已有相當進展，粉刷比製作水泥更為急迫，當局必須盡可能籌集原料。

消息人士指北韓人民60歲退休，但可隨國家計劃調整。侍中礦黨委已動員到75歲以下的長者，「下令全部家庭都要下礦坑，礦工、職員、官員與他們的一位家屬，每人必須工作4小時整」，無法確認他們是否確實領到酬勞。

官員深怕工期延誤惹毛領導人金正恩，會害自己被免職送去勞改，但被動員的長者據指「視力不佳，甚至無法好好走路，擔心被叫來是自掘墳墓」，「他們很不開心，也咒罵主管官員。」勞工則抱怨工作環境很差，當局一直動員讓他們無法到農田施肥，更買不到足夠的食物過活。

消息人士表示，侍中鄉當地高中以下各級學生放假也不得閒，被校方要求處理堆積如山的石頭。基本上，所有四肢健全的人都被動員，道黨委與郡黨委也說，整個工程會持續到10上旬，代表他們會工作到10月10日的竣工為止。

相關閱讀

金與正離掌權更進一步？北韓金家王朝權勢秘辛一次看

北韓 勞動黨

延伸閱讀

金與正離掌權更進一步？北韓金家王朝權勢秘辛一次看

北韓防疫多嚴格？ 駐韓美軍司令：下偷渡格殺令

越界「格殺勿論」！北韓關閉邊境 防疫情從中國大陸進入

颱風重創北韓 金正恩下令全面檢討年度計畫

相關新聞

目睹親信遭「高射炮處決」 金正恩姑丈嚇到尿失禁

南韓朝鮮日報11日報導，北韓領導人金正恩的姑丈張成澤，2013年親眼目睹兩名親信被「高射炮」（又稱防空炮）處決後，當場嚇...

平壤醫院趕工！北韓傳動員老幼挖礦 一天輪班22小時

由脫北者經營的南韓網路媒體「每日北韓」（Daily NK）聲稱，北韓正動員大批長者與學生趕工挖礦，好讓平壤綜合醫院可在勞...

又抓到美國間諜！委內瑞拉總統指美方想引爆煉油廠

委內瑞拉總統馬杜洛11日發表電視演說，宣稱他們抓到一名正在刺探煉油廠的美國間諜，又說幾天前瓦解另一起企圖在煉油廠的陰謀，...

嫉妒女王給梅根更多溫暖？「皇室好媳婦」凱特氣炸

英國威廉王子之妻凱特、哈利王子之妻梅根，被傳有難解心結，媒體總愛把兩人拿來比較外，更愛傳妯娌之間水火不容，導致彼此的粉...

摩洛哥取消核食管制 日本將續推台灣等地開放

摩洛哥9日取消對來自日本13都縣的食品與飼料輻射檢驗管制措施，日媒報導，包括台灣在內的全球19個國家或地區，仍對日本部分...

北韓防疫多嚴格？ 駐韓美軍司令：下偷渡格殺令

根據美軍駐南韓指揮官艾布蘭（Robert Abrams），北韓當局已經下達「格殺勿論」的命令，以預防新冠肺炎自中國進入北韓。這次疫情最初出現在中國後便於全球蔓延開來，而中國是北韓的重要盟國。

繼阿聯後再創「和平」 川普：巴林將與以色列建交

巴林前外交部長暨國王顧問哈利德（Khalid al-Khalifa）11日指出，巴林決定與以色列建立關係，符合區域「安全、穩定和繁榮」等利益。成為繼阿拉伯聯合大公國後，數周內第二個停息與以色列仇敵關係的阿拉伯國家。

美派B-1飛越東西伯利亞海 俄批挑釁

美國空軍昨天派出3架B-1重型轟炸機飛越俄羅斯遠東地區北邊的東西伯利亞海，這是美軍近期系列動作的一環，目的在展現戰力及有...

中國反擊 「對等限制」美駐中港人員活動

美國9月初宣布要求駐美資深中國外交官，進入美國校園或與地方政府官員見面前，須獲得美方許可。中國外交部11日宣布已發出外交照會，對美駐中國使領館、駐港總領事館人員採取對等限制。

美駐中使館投書人民日報遭拒 微信全文也被刪

美國駐中國大使館11日發表題為「中華人民共和國虛偽的宣傳系統」的公開信，對「人民日報」日前拒絕刊登美國駐中大使布蘭斯塔德的署名文章表達不滿。美使館透過微信公號發表該信後不久，就被從屬於騰訊集團的微信網管部門封殺、無法開啟及閱讀。

911事件19周年／阿富汗政府與塔利班首度和談

歷經數個月的延宕，阿富汗政府與民兵組織塔利班（Taliban）的首次和平談判將於今天在波斯灣國家卡達首都杜哈登場

BBC：因應美制裁「北溪2號」 俄擴大對中輸送天然氣

俄羅斯向歐洲輸送天然氣的「北溪2號」建設臨近尾聲之際，受到美國單方面的制裁。俄羅斯為提防歐洲市場生變，今年7、8月已增加對中國天然氣供應，未來還計畫通過蒙古的管道再擴大對中國的輸氣量，擴大中俄能源聯盟功能。

熱門新聞

嫉妒女王給梅根更多溫暖？「皇室好媳婦」凱特氣炸

喪屍確實存在？揭秘海地死人復活真相 哈佛雜誌分析案例

新郎婚禮現場打電動 新娘眼神死網友看傻：太誇張

不能在華府面前示弱 路透：北京寧可TikTok在美下架

美麗來自內在！菲律賓長腿幼稚園師 榮登2016環球小姐

華爾街日報：拜登對中政策強硬 與川普大為相似

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。