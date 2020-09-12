北韓防疫多嚴格？ 駐韓美軍司令：下偷渡格殺令

根據美軍駐南韓指揮官艾布蘭（Robert Abrams），北韓當局已經下達「格殺勿論」的命令，以預防新冠肺炎自中國進入北韓。這次疫情最初出現在中國後便於全球蔓延開來，而中國是北韓的重要盟國。

貧困的北韓衛生體系日漸凋蔽，難以應對大規模爆發的疫情，而北韓至今沒有傳出任何新冠肺炎確診病例。北韓在1月關閉與中國接壤的邊境，試著預防病毒傳染。接著7月，北韓國營媒體表示，將緊急狀態提升到最高層級。

駐韓美軍司令艾布蘭表示，因為邊境關閉，增加了走私貨品的需求，迫使當局著手干預。

艾布蘭10日在戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）舉辦的線上會議表示，北韓在距中國邊境1、2公里處，畫設新的「緩衝區」，「那裡有北韓特種部隊、打擊部隊等，他們已經接獲格殺勿論的命令。」