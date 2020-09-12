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違反防疫 男遭警電擊致死！哥倫比亞爆反警示威至少7死
哥倫比亞最大城市波哥大一名45歲男子，8日晚涉嫌違反防疫規定和公共場所禁酒令，遭警察暴力執法後死亡；9日晚暴力示威活動由波哥大蔓延至多地蔓延，造成7人死亡、148人受傷。
半島電視台報導，警方表示，事發時男子奧爾多聶茲在波哥大街頭與其他人飲酒，被指控違反防疫社交距離措施，並與警員爭執。網傳他同行友人拍攝影片可見，男子被兩名警員用膝壓住背部並多次電擊，他的家人並痛訴警方扣留時又虐待他，導致他最終不治。
兩名涉事警察被停職並接受調查，政府表示將進行嚴肅處理。不過全國9日仍爆發示威衝突，並持續至10日早上，造成波哥大至少7人死亡，各地有逾150名民眾和警員受傷。全國有53家警察局遭到不同程度破壞，數十輛警車被損毀。波哥大有70多輛公交車遭打砸或焚燒，多家銀行、商鋪等遭到破壞。約70人因涉嫌破壞公共財產和襲警被拘留。
警方將全力搜捕暴力示威活動中參與謀殺和惡意破壞的人員，並加強重點地區的警力部署。
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