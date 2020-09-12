中國反擊 「對等限制」美駐中港人員活動

美國9月初宣布要求駐美資深中國外交官，進入美國校園或與地方政府官員見面前，須獲得美方許可。中國外交部11日宣布已發出外交照會，對美駐中國使領館、駐港總領事館人員採取對等限制。

外交部發言人趙立堅在例行記者會上，藉回答媒體相關提問時作上述表示。

趙立堅說，去年10月以來，美國國務院對中國駐美使領館及其人員在美「正常履職」多次宣布限制措施。美方做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往。

趙立堅表示，「為敦促美方及早撤銷其錯誤做法，中方已於近日發出外交照會，對美駐華使領館包括美駐香港總領館及其人員的活動採取對等限制，有關措施涉及美駐華使領館包括美駐香港總領館的高級外交官及其他所有人員。」

趙立堅說，中方上述措施是「對美方錯誤行徑作出的正當、必要反應」。中方將繼續支持兩國各界開展正常交流與合作。中國駐美使領館將繼續與美國各界保持正常交往。

趙立堅強調，再次敦促美方立即糾正錯誤，「撤銷限制中國駐美使領館及其人員活動的無理做法」。中方將根據美方行動作出對等回應。

不過，中方沒有列出具體的限制措施。

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)9月2日在媒體簡報會中表示，為了反制中方長年對駐北京美國外交人員設下重大障礙，美方決定要求駐美資深中國外交官，未來進入美國校園或與地方政府官員見面前，須獲得美方許可。