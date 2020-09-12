美駐中使館投書人民日報遭拒 微信全文也被刪

美國駐中國大使館11日發表題為「中華人民共和國虛偽的宣傳系統」的公開信，對「人民日報」日前拒絕刊登美國駐中大使布蘭斯塔德的署名文章表達不滿。美使館透過微信公號發表該信後不久，就被從屬於騰訊集團的微信網管部門封殺、無法開啟及閱讀。

信中表示，9月9日，中國共產黨的主要宣傳報紙「人民日報」拒絕刊登布蘭斯塔德大使所撰寫的署名文章，並列舉了一連串的不滿。具有諷刺意味的是，這篇署名文章呼籲在我們兩國間建立更積極的關係，並要求「通過不受限制的交往和不受審查的討論來建立關係」。

「人民日報」的回應再次暴露了中國共產黨對自由言論和認真嚴肅的思想辯論的恐懼，以及北京方面在抱怨其他國家缺乏公平對等待遇時的虛偽。

美使館在信中說，在美國有活力而自信的民主政體中，中國政府官員享有與美國人民直接對話的能力，並通過我們的自由媒體呈現了其政府的觀點。光是中國駐美大使崔天凱今年就在「華盛頓郵報」和Politico這類知名美國新聞機構發表過五篇署名文章，還接受過諸如CNN、CBS等媒體的專訪。

信中指出，如果共產主義中國真心實意地想成為一個成熟的大國並加強與自由世界的關係，那麼習近平總書記的政府就會尊重西方外交官直接與中國人民對話的權利，允許外國記者回到中國，並停止恐嚇和騷擾調查記者—無論是外國人還是中國人。他們拒絕這樣做，表明中國未經選舉的政黨精英多麼害怕他們自己的人民有自由思想，害怕自由世界對中國內部治理做法的評判。

美使館還公布了布蘭斯塔德投書「人民日報」的文章中英文全文。公開信在美使館網站上仍可瀏覽。