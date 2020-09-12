BBC：因應美制裁「北溪2號」 俄擴大對中輸送天然氣

去年底通往中國北方的俄羅斯的西伯利亞天然氣管道正式開通，普京和習近平都出席了開通儀式。(新華社資料照片) 俄羅斯向歐洲輸送天然氣的「北溪2號」建設臨近尾聲之際，受到美國單方面的制裁。俄羅斯為提防歐洲市場生變，今年7、8月已增加對中國天然氣供應，未來還計畫通過蒙古的管道再擴大對中國的輸氣量，擴大中俄能源聯盟功能。

BBC報導，美國對「北溪2號」的制裁以及最近的俄羅斯反對派領袖中毒事件，增加了俄羅斯拓展歐洲天然氣市場的不確定性。俄羅斯報引述俄羅斯維貢諮詢公司顧問科爾比科娃表示，目前的因應方式是「為西伯利亞西部地區的天然氣資產出口提供替代方案可以最大限度降低其銷售風險，並使俄氣公司有能力影響歐洲天然氣的價格」。

美國喬治城大學的俄羅斯專家古斯塔夫森在最近的新書「橋梁：再分裂歐洲的天然氣」裡提及，俄羅斯油氣銷售占國家出口的60%，占整個俄羅斯GDP的30%。

為降低美國制裁對俄羅斯天然氣市場的影響，BBC指出，俄羅斯天然氣工業股份公司的高管說，該公司已增加對中國的天然氣供應 。俄天然氣公司托木斯克天然氣運輸公司的總經理博羅金也在公司的雜誌上說，俄羅斯天然氣巨頭通過「西伯利亞力量」向中國的每日天然氣供應量在7月和8月每天增加到1.2億立方米的流量，而在6月的供氣量為每天1000萬立方米。

博羅金在雜誌中寫道，俄天然氣公司從2019年12月開始「西伯利亞力量」天然氣管道項目，希望增加對中國每年都天然氣供應。每年對中國的輸氣量將從2019年的210億立方米，在今年底增加到240至250億立方米。與此同時，俄羅斯還計畫通過經過蒙古的管道進一步擴大對中國的輸氣量。

俄天然氣公司財經部的負責人伊萬尼科夫說，在2020年第二季度，俄天然氣公司通過「西伯利亞力量」管道對中國供氣的價格高於對歐洲供氣的價格。塔斯社曾引述伊萬尼科夫的話說，「隨著中國石油天然氣集團公司合同中供氣量增加，中國市場對俄天然氣公司的贏收貢獻比率越來越重要」。