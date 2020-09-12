剛果金礦礦坑崩塌至少50死！數百人擠在礦井入口處哀嚎

礦工非營利組織表示，中非國家剛果民主共和國東部卡米圖加（Kamituga）附近一處礦坑於當地時間11日下午發生崩塌意外，估計至少50人遭活埋身亡。

路透報導，婦女與支持社會監督倡議機構主席伊通瓜（Emiliane Itongwa）表示，這場坍塌意外發生在當地時間下午三時左右，位在「底特律」礦場，當時正值暴雨。

伊通瓜說，「有幾名礦工在礦井裡，礦井被蓋住了，沒人能出來，我們說的大約是50名年輕人」。

社群媒體上的照片顯示，數百人聚集在礦井入口附近的山坡上哭嚎。

剛果許多不受法律管制的礦坑必須靠徒手挖掘，因此類似的採礦事故頻傳，每年都會有數十人因此死亡。

去年10月，一處廢棄金礦礦場發生土石流，導致16人死亡; 同年6月，另一處銅和鈷礦場也發生土石流，造成43名非法礦工遭活埋身亡。

🇨🇩 😭 La ville de Kamituga dans un grand deuil; Au moins 60 morts dans un puits artisanal d'or au D3 Mobale en territoire de Mwenga au Sud-Kivu.

😭 Perte énorme ds des familles. @Presidence_RDC @TheoKASI @PrimatureRDC @mines_des @CTCPM_MINES_RDC @AKamituga @MaishaRdc @GouvSudkivu pic.twitter.com/uoO9XstBEM — Dieudonné Bazika (@BazikaDieudonne) September 11, 2020