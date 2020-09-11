Jefferies：神基科技獲選為亞太區五支潛力股之一
亞洲股市投資人最近在獵取個別投資標的時，普遍聚焦於股本小、成長快的個股。Jefferies金融集團點名五支潛力股，台灣的神基科技雀屏中選。
彭博資訊報導，目前MSCI亞太小型股指數已比三月23日的低點強彈53%，漲幅遠大於整體MSCI亞太指數的40%，這與過去十年來亞太小型股表現不如大盤的現象背道而馳。
報導指出，在新冠肺炎疫情期間，小型股一直是頗受投資人歡迎的題材，尤其是散戶投資人對小型股更感興趣。若仔細觀察小型股指數中的一些著名企業，可以發現這些個股的表現比大型股強得多。
小型股「前五強」之中，有四支的波段漲幅都超過100%，包括澳洲地產股Charter Hall集團、日本電玩開發業者卡普空、澳洲音樂與電子產品零售商JB Hi-Fi等；最強的則是南韓醫療股Seegene，漲幅接近600%。
大型股中的翹楚，例如阿里巴巴與騰訊，波段漲幅雖高於50%，但與這些小型股根本沒得比。至於台積電，漲幅也「僅僅」75%。
Jefferies金融集團的報告指出，亞洲小型股正在普遍回升，是潛在的買進標的；選股標準是不看短期業績預估，而是聚焦於研發投資、品牌建立及海外業務擴張等指標，另外也注意個股的成長、品質、價值及動能等因素。
Jefferies根據這些標準選出的潛力股包括：澳洲的Netwealth Group金融平台，中國大陸的心動公司（XD），印度的L&T科技服務公司，南韓的InnoWireless無線防備公司，及台灣的神基科技公司。
另外內需成長股優於出口概念股，因為內需股較不受貿易戰及美元貶值的影響。亞洲小型股的股價也相對偏低，尤其是中國大陸、泰國及菲律賓的小型股，不過缺點是獲利不確定，及債信評等可能被調降。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言