Jefferies：神基科技獲選為亞太區五支潛力股之一

亞洲股市投資人最近在獵取個別投資標的時，普遍聚焦於股本小、成長快的個股。Jefferies金融集團點名五支潛力股，台灣的神基科技雀屏中選。

彭博資訊報導，目前MSCI亞太小型股指數已比三月23日的低點強彈53%，漲幅遠大於整體MSCI亞太指數的40%，這與過去十年來亞太小型股表現不如大盤的現象背道而馳。

報導指出，在新冠肺炎疫情期間，小型股一直是頗受投資人歡迎的題材，尤其是散戶投資人對小型股更感興趣。若仔細觀察小型股指數中的一些著名企業，可以發現這些個股的表現比大型股強得多。

小型股「前五強」之中，有四支的波段漲幅都超過100%，包括澳洲地產股Charter Hall集團、日本電玩開發業者卡普空、澳洲音樂與電子產品零售商JB Hi-Fi等；最強的則是南韓醫療股Seegene，漲幅接近600%。

大型股中的翹楚，例如阿里巴巴與騰訊，波段漲幅雖高於50%，但與這些小型股根本沒得比。至於台積電，漲幅也「僅僅」75%。

Jefferies金融集團的報告指出，亞洲小型股正在普遍回升，是潛在的買進標的；選股標準是不看短期業績預估，而是聚焦於研發投資、品牌建立及海外業務擴張等指標，另外也注意個股的成長、品質、價值及動能等因素。

Jefferies根據這些標準選出的潛力股包括：澳洲的Netwealth Group金融平台，中國大陸的心動公司（XD），印度的L&T科技服務公司，南韓的InnoWireless無線防備公司，及台灣的神基科技公司。

另外內需成長股優於出口概念股，因為內需股較不受貿易戰及美元貶值的影響。亞洲小型股的股價也相對偏低，尤其是中國大陸、泰國及菲律賓的小型股，不過缺點是獲利不確定，及債信評等可能被調降。