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一篇評論惹禍上身 中美再爆口水戰

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美國國務卿龐培歐。 美聯社
美國國務卿龐培歐。 美聯社

美國與中國周四 (9月10日) 又為自今年初展開的「媒體戰」再添新頁。美國國務卿龐培歐周四發表了一個標題為「中國政令宣導系統的虛假」的公開聲明，抨擊中國官媒《人民日報》拒絕刊登一篇由美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad) 撰寫的評論文章。

龐培歐在聲明中稱，布蘭斯塔德的文章主要是建議中美應該建立更正面關係，並透過不受干預的互動、不受審查的討論來完成此目標，「《人民日報》的回應凸顯了中國共產黨害怕言論自由與嚴肅的思辨，也再次顯示中國總愛抱怨不受到其他國家同等對待時，但他們的宣傳機構才是真的以虛偽不對等的方式對待別人」。

聲明中也提到，中國官員在美國可以直接對美國人民表達意見，並通過美國的自由媒體分享中國政府的立場。其中，中國駐美大使崔天凱2020年已在美國主要媒體發表了5篇評論。

龐培歐寫道：「中國外交部與其政令宣傳機構如《環球時報》與《中國日報》，時常運用美國的社交媒體推特與臉書，來抨擊美國的政策丶生活方式以及保障他們能在社交媒體上自由發表言論的體係。他們也在其他民主國家做類似的事。」

聲明末段指出，如果中國想成為一個「成熟的大國」，加強與自由世界的關係，就應該尊重西方外交官直接對中國人民說話的權利，允許外國記者回到中國，並停止恐嚇與騷擾為公眾利益服務的中國及外國調查記者。

他強調：「拒絕這麼做會顯示中國那些未經選舉便當權的中國共產黨菁英，多麼害怕自己的人民能自由思考問題，害怕自由世界評價他們治理中國的表現。」

中方反擊

中國官媒《人民日報》發聲明反擊龐培歐的指控，稱美駐華使館在8月26日聯系該報，要求在9月4日前刊登布蘭斯塔德大使文章，美國使館在信函中明確表示「美國駐華大使館認為，文章全文刊發丶不做任何修改尤為重要。」

《人民日報》接著批評布蘭斯塔德的文章內容「漏洞百出」，與事實「嚴重不符」，不符合該報在篩選投稿時所使用的標準。該報聲明也歷數美國政府最近對中國官媒採取的多項限制性措施，稱這種做法嚴重限制新聞自由。

此外，中國外交部發言人華春瑩9月10日晚間也在推特上回擊龐培歐，稱如果中國政府將一篇充滿「謊言」與「惡意抨擊」的文章分享給美國媒體，並要求美國媒體隔天針對該文章做出回覆，且發布前不許對該文章做任何修改，美國媒體是否能接受如此要求。

她寫道：「美國的做法與新聞自由一點關係也沒有，因為他們很明顯是計畫性地要找出中國的錯誤。美國這篇所謂的評論，其實是要害中國掉入陷阱的誘餌。」

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龐培歐

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