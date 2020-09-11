會對川普開罰？臉書宣布兩大禁令，能防止網軍帶風向？

為了避免大選前假新聞滿天飛，臉書執行長祖克柏於上週9月3日宣布了最新策略：一是在美國2020大選的前一週（10月27日至11月3日）禁止投放政治廣告；二是限制Messenger訊息轉寄上限。但是，許多專家都不表看好，認為無法真正防治網軍帶風向問題。為什麼？

首先，這個政策只是限制了付費的廣告行為，卻沒辦法限制社群網軍去主動傳播假訊息或帶風向，這個狀況早在美國上一次大選期間就相當嚴重。

根據《紐約時報》報導，在2016大選前，曾有一間在美國當地表態支持候選人希拉蕊的披薩餐廳，竟在FB與IG上收到死亡威脅留言，指出這間餐廳的老闆與員工，跟著希拉蕊一起虐童。

店主詹姆斯．阿雷方蒂斯（James Alefantis）決定自行追查，結果真相是：有一群網軍到處散布關於候選人希拉蕊的不實言論，還連她的支持者也一併抹黑，就此成功引導了他店裡消費的顧客相信。不幸的是，即便他聯繫了FBI與警方，並要求所有社群平台下架假訊息，依舊防不了一樣的訊息在其他網路論壇上到處擴散。

臉書宣布兩大禁令：選前禁投政治廣告、限制Messenger訊息轉寄

顯而易見的是，這些都是網友原生性內容，不需要靠廣告散發，臉書即便現在祭出新策略，一樣治不了。

除此之外，由於臉書要禁的只有政治性廣告，其他類型廣告沒禁，候選人也可能用模糊的手法撈過界。以臉書目前大多倚賴機器人等非人工的審查方式來看，很難嚴謹分辨出廣告的類型。

相對來說，第二個策略，限制臉書私訊Messenger大量轉寄，一次最多只能轉發五人或五個群組，可能還比較有效。因為這可以成功拖慢假新聞傳播的速度，遏止過往許多假新聞還沒被澄清前，就已被有心人士大量轉發引發悲劇的狀況。

像是這兩年，印度就發生多起假訊息大量流傳害死人的事件，都和臉書併購的另一間訊息平台WhatsApp有關。據BBC報導，在印度曾有一個網友將巴基斯坦宣導兒童安全的廣告片惡意加工，變成一則兒童誘拐兇手現身的假訊息短片，經WhatsApp轉寄後大量流傳。結果，這個短片竟導致了一位年輕人去印度南部鄉下度假時，不幸地被村民誤認為是片中談及的誘拐犯，因而慘遭追打致死。

為什麼一個短片竟能成功引導風向？問題出在WhatsApp的平台特質上。主要是印度人普遍愛用WhatsApp群組來和親友聯絡，使用思惟和台灣人的LINE群組相近，也因此，一旦親友轉發起新聞，也會更容易相信上面內容為真。

臉書在印度政府譴責的壓力下，早已實施WhatsApp限制大量轉寄的禁令，這次則是考量到疫情與美國大選期間，也可能會有類似事情發生，因此決定擴大施行到臉書私訊Messenger上。

但是，拖慢網路風向的同時，也需要社群平台能拿出魄力，迅速下架才行。臉書之前為人詬病的，就是對川普的網路不當發言，沒有積極作為。

像是今年6月，川普曾鼓勵警察使用暴力的言論，遲遲不下架引發輿論聲浪，後來不但引發內部員工抗議、還引來近500家企業決定抵制臉書，暫停一個月廣告預算投放。直到今年8月，川普一則聲稱兒童幾乎對新冠肺炎免疫的短片上網後，明顯有誤導防疫知識嫌疑，臉書才積極決定下架。

從以上這些現象觀察，臉書這些新措施，仍可能是為了回應輿論，表示自己防治網軍上有做點事，宣示意義大於真正的效用。

隨著2020美國大選局勢愈來愈緊繃，政治網軍還會出什麼招？臉書等社群平台會不會拿出真正的魄力防範呢？仍有得看。

（作者／林士蕙 本文出自2020.9.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）