批澳駐華記者「人質外交」 陸反嗆澳洲讓記者躲避調查

澳洲政府消息人士稱，澳洲安全情報機構對大陸記者的「詢問」完全符合正常程序，與澳駐華記者「被迫離境」無法相提並論，並批中方採取「人質外交」。此外，其中一名澳洲駐華記者原計畫6日返陸，但澳洲外交貿易部告知他暫緩一周返華。大陸外交部發言人趙立堅10日批評，「人質外交」是無稽之談，更透露澳洲駐華大使館讓駐華記者進入以躲避調查。

澎湃新聞報導，有媒體提到，外媒報導，澳洲政府消息人士指出，澳洲安全情報機構對大陸記者的「問詢」完全符合正常程序，與澳洲駐華記者「被迫離境」無法相提並論，澳方更稱中方採取「人質外交」的極端手段。此外，「澳洲人報」駐華記者格拉斯哥稱，他原本計畫於13日啟程返回大陸，但澳外交貿易部告知他暫緩一周返華。

趙立堅於10日舉行的例行記者會上表示，澳方稱他們對大陸記者的問詢符合正常程序，卻稱中方採取的是人質外交，這種說法充分顯示出澳方一些人莫名其妙的優越感，暴露了他們十足的虛偽和雙重標準。

趙立堅更反問，今年6月下旬，澳洲安全情報機構以可能違反澳洲「反外國干涉法」為由，對新華社、中央廣播電視總台和中新社駐澳洲的4名記者進行突擊搜查和盤問，扣押了工作電腦、手機，甚至連記者孩子用的兒童平板電腦和電子玩具等物品也不放過。同時，澳洲執法人員對大陸記者進行威脅恐嚇，還不允許他們與大陸在當地的總領事館聯繫，這些記者及其家人的身心健康都受到嚴重損害，澳方迄今未就搜查中方記者給出合理解釋，仍未向中方記者歸還全部被扣押物品，「這就是澳方所謂的正常問詢嗎？」

針對兩名澳洲駐華記者的狀況，趙立堅回應，中方相關部門在辦理一起案件的過程中，依法對其開展調查詢問工作，這是完全正常的執法行為，所謂「人質外交」的說法完全是無稽之談。他還說，澳方稱兩名澳洲記者是被迫離境，「那麼請澳方說說看，中國什麼人、哪家機構、什麼時候強迫澳大利亞記者離境了？」

趙立堅指出，根據澳媒報導以及澳方涉事記者自身說法，是澳洲駐華大使館要求這兩名記者盡快離開大陸，澳洲駐華大使館還在中方相關部門要求記者配合調查後，安排其進入使館以躲避調查，這些行為完全超出了領事保護的範疇，事實上是在干擾中方依法辦案，干涉大陸內政和司法主權。澳洲外長潘恩已經公開表示，澳洲政府協助兩名澳洲記者返澳，澳洲外交貿易部及澳駐華使館在其中扮演了什麼角色，澳方對此必須解釋清楚。

至於「澳洲人報」有關記者返華問題，該記者於今年6月稱，他因為個人因素需要回澳洲休假，料理好相關事宜後，需盡快返華，該記者8月遞交返華簽證申請後，中方克服新冠肺炎疫情造成的困難，為他及其家屬返回大陸做出了特殊安排，提供了便利和協助，他本來於13日回大陸，是澳洲要求他推遲行程。

趙立堅強調，澳方在沒有任何證據的情況下，任意搜查大陸媒體記者，嚴重干擾大陸媒體在澳正常報導活動，粗暴侵犯大陸記者正當合法權益，充分暴露了澳方一些人標榜的新聞自由和所謂尊重並保護人權的虛偽性。而澳洲駐華大使館收留有關記者逃避中方審查，對中方正常執法行為橫加阻撓和干擾，這種做法與澳洲駐華大使館的地位和身份不相符。