至少10死 阿富汗副總統車隊遭炸彈攻擊 神學士否認犯案

世界日報 / 編譯中心／綜合9日電
阿富汗首都喀布爾發生一起針對第一副總統薩勒赫的爆炸案，薩勒赫僅受到輕傷。（路透）
阿富汗首都喀布爾發生一起針對第一副總統薩勒赫的爆炸案，薩勒赫僅受到輕傷。（路透）

阿富汗首都喀布爾（Kabul）9日發生一起爆炸案，攻擊主要針對第一副總統薩勒赫（Amrullah Saleh）的車隊，目前已知至少10人死亡15人受傷，而薩勒赫僅受到輕傷。神學士發言人已否認發動這次攻擊，目前沒有組織坦承犯案。

影音來源：YouTube

這起炸彈攻擊發生在喀布爾當地時間9日早上7時30分，當時副總統薩勒赫正搭車前往工作途中，一枚路邊炸彈在他經過時引爆，現場可見大量黑煙，死傷者中包括了薩勒赫的護衛人員。

薩勒赫曾任阿富汗情報首長，是反神學士的領導人之一，去年他的辦公室也曾遇襲導致20人喪生。

他在攻擊過後在臉書張貼影片，可見他左手纏著繃帶。薩勒赫說：「我沒事，但我的一些隨扈受了傷。當時一同坐在車上的兒子跟我都沒事。我的臉和手有些灼傷，爆炸威力很強大。」但仍會繼續他的政治工作。

阿富汗政府和神學士即將在卡達首都杜哈展開談判，以期達成和解，結束多年的流血衝突。

薩勒赫6日表示，喀布爾談判團隊將儘早爭取永久停火。沙雷向黎明新聞電視網（Tolo News）說：「塔利班的第一個考驗就是停火。」

延伸閱讀

印媒：印度對大陸公民實施更嚴格簽證規定

川普救選情？美宣布削減駐伊拉克、阿富汗兵力

阿富汗副總統車隊遭炸彈攻擊10死 神學士否認犯案

F1／Williams車隊家族經營畫下句點！Renault車隊明年賽季更名Alpine參賽

相關新聞

伍華德新書：金正恩向川普爆料處決姑丈張成澤的過程

華盛頓郵報揭發「水門案」的記者伍華德（Bob Woodward）即將出版第二本爆料白宮內幕的新書《震怒》（Rage），他...

台女在新加坡不戴口罩朝保全打噴嚏 今被判11周監禁

台灣一名46歲孫姓婦人4月在新加坡商場逛街時，因不滿被保全要求待口罩，竟故意朝對方打噴嚏，要求對方閉嘴，最後被當地檢方依...

日本兩在野黨合併 枝野幸男當選黨魁

日本在野黨立憲民主黨與國民民主黨合併為一黨，今天舉行黨代表（黨魁）選舉，兩名候選人中，原立憲民主黨黨魁枝野幸男當選黨魁。...

至少10死 阿富汗副總統車隊遭炸彈攻擊 神學士否認犯案

阿富汗首都喀布爾（Kabul）9日發生一起爆炸案，攻擊主要針對第一副總統薩勒赫（Amrullah Saleh）的車隊，目前已知至少10人死亡15人受傷，而薩勒赫僅受到輕傷。神學士發言人已否認發動這次攻擊，目前沒有組織坦承犯案。

希臘最大難民營 爆疫情又遇惡火 1.3萬人驚逃

位於希臘列士波斯島(Lesbos)、也是該國境內最大的摩利亞（Moria）難民營，日前爆出新冠肺炎疫情，9日凌晨又發生火警，難民營一夕間付之一炬，近1萬3000名尋求庇護的難民驚慌逃生，所幸無人傷亡。

白俄諾獎得主遭威脅 歐盟外交官急護駕

白俄諾貝爾獎得主遭不明人士威脅，慌忙上網求助，歐盟外交官聞訊趕赴她家保護安危！

抵禦中國軍事野心 印、法、澳三方會談

為回應中國在印度太平洋地區持續擴大的軍事和經濟影響力，印度外交部9日與法國、澳洲舉行線上三邊會議，以加強三國在印太地區的合作。於此同時，中印邊界軍隊近距離對峙，引發國際對這兩大擁核國的關注。

王毅批美介入南海 東盟：不選邊站

東南亞各國外長周三 (9月9日)召開第十屆東亞峰會外長會，希望透過合作，對抗威脅全球的危機，同時試圖緩和中美針鋒相對的局勢。

運輸科技革命襲來！稱霸21世紀的叫車軟體和無人車

台灣的現代都市規劃開端時間，與1900年左右首創現代都市規劃的西歐與美國相去不遠。當時的新興運輸科技，雖啟發倫敦都市問題解方的靈感，但仍得搭配逐漸調整的政策與法規、民間的資本與各種專業技術，才能有效解決問題，而這些過程也創造了新的都市發展模式。當今運輸科技的創新，例如叫車軟體與無人駕駛車輛，又能為城市解決什麼舊問題？帶來什麼新改變？

中國記者涉滲透案遭澳洲搜查 港媒：已撤離返國

中國與澳洲關係緊張，雙方互相盤查對方媒體。星島日報今天報導說，6月下旬被澳洲搜查的中國新聞社駐澳洲分社社長陶社蘭等人，因...

《花木蘭》片尾鳴謝新疆當局 迪士尼疑為中共「洗地」？

美國迪士尼電影《花木蘭》（Mulan）近期引起不少風波，除了劇情與考據荒謬，因為主角挺港警以及「港版國安法」，遭到多地抵制。此外，近期有媒體與觀眾發現片尾鳴謝名單中，包括涉嫌迫害維吾爾等少數民族的中共新疆黨委宣傳部等中共文宣、國安、公安單位，使得迪士尼不僅深陷反共輿論漩渦，因覬覦中國市場而過度親共的案例也再添一樁。

白俄羅斯 又一名反對派人士行蹤不明

周三（9月9日）白俄羅斯反對派組織表示，馬克西姆·扎納克（Maxim Znak）被蒙面人從他的辦公室帶走。扎納克以對白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）持批評立場而知名。

熱門新聞

金與正被消失？ 南韓專家：10月沒現身恐遇不測

新人婚禮遭「生父」闖入阻止大喊：你們是親兄妹

台女在新加坡不戴口罩朝保全打噴嚏 今被判11周監禁

平均年薪439萬！ 亞馬遜宣布開放3.3萬個職缺

促進中東和平 川普被提名角逐2021年諾貝爾和平獎

陸戰狼外交官是絲襪控？駐英大使劉曉明竟對色情片按讚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。