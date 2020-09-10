希臘最大難民營 爆疫情又遇惡火 1.3萬人驚逃
位於希臘列士波斯島(Lesbos)、也是該國境內最大的摩利亞（Moria）難民營，日前爆出新冠肺炎疫情，9日凌晨又發生火警，難民營一夕間付之一炬，近1萬3000名尋求庇護的難民驚慌逃生，所幸無人傷亡。
影音來源：YouTube
中央社引述法新社報導，摩利亞難民營原定容納人數不超過2800人，卻收容近1.3萬難民，居住條件過度擁擠且衛生環境欠佳。據報導，摩利亞難民營2日出現首例確診後，染疫人數激增，目前為止已經有35個確診病例。
希臘國家通訊社「雅典通訊社」（ANA）表示，火勢是在被隔離的難民發動反抗後竄出的，那些被隔離的難民有些是因為本身的新冠肺炎篩檢呈陽性反應，有些則是因為曾與染疫病患有密切接觸。
失火的地方還包括營區圍牆外的橄欖樹叢。營區內許多尋求庇護的難民正在帳篷中睡覺。
據報導，難民曾徒步欲逃往海港城米蒂利尼（Mytilene），但被警方的車輛擋下。
支持難民的團體Stand by Me Lesvos 在推特（Twitter）上表示，他們已經接獲有關列士波斯島上的在地希臘人，阻止逃難的難民進到附近村莊的消息。
該組織說：「整個難民營都失火了，所有東西都燒起來了，人們正逃離那裡，他們在摩利亞的家沒了。」
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