白俄諾獎得主遭威脅 歐盟外交官急護駕

白俄諾貝爾獎得主遭不明人士威脅，慌忙上網求助，歐盟外交官聞訊趕赴她家保護安危！白俄的諾貝爾文學獎得主、也是支持反對派的亞歷塞維奇近日遭不明戴口罩人士騷擾，威脅要闖進她家，她在被騷擾後，深怕自己遭遇不測而向外求助，許多歐盟外交官聽到消息也來保護她。白俄羅斯政府近日大量逮捕國內反對派，引發國際關注。

亞歷塞維奇在白俄國立大學新聞系畢業後，曾在幾個當地報紙任職記者，受到盧卡申科政權迫害後，她在2000年離開白俄羅斯，但又在2011年搬回明斯克。2015年她以《車諾比的悲鳴》一書獲得諾貝爾文學獎，書中詳細記載車諾比核事故的經歷，共紀錄超過500位受訪者的資訊。

根據《英國廣播公司》報導，亞歷塞維奇最近遭到戴口罩的未知人士威脅，要闖入她家裡，讓她非常害怕，因此急忙通知記者到家中，深怕自己也「被消失」。她是目前國內反對派中唯一尚未被逮捕或逃出國外的領袖，白俄羅斯近日因為大選爭議，民眾上街抗議，警方持續逮捕示威者。

瑞典外交部長林德也隨即在推特上發布照片，圖中亞歷塞維奇被許多歐盟外交官環繞著一起拍照，林德也發文指出，對反對派的騷擾、逮捕與驅逐出境是對民主的威脅，也違反和平抗爭的真諦，現在還能轉發看到這張照片「是非常幸運的事。」

https://twitter.com/AnnLinde/status/1303643890185121794

而亞歷塞維奇在白俄羅斯作家協會的網站上也發布聲明，呼籲政府要與社會大眾展開對話。但是政府在近日的鎮壓中，仍持續逮捕抗議民眾與維權人士，明斯克當局聲稱，警察上街是為了維持秩序，逮捕抗議人士是懷疑他們傷害國安，並讓社會陷入動盪不穩的局面。

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