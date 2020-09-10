聽新聞
test
0:00 / 0:00

白俄諾獎得主遭威脅 歐盟外交官急護駕

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
白俄諾貝爾獎得主亞歷塞維奇（左三女）近日遭不明人士威脅，讓記者與歐盟官員都跑到她家保護她。（Photo on @AnnLinde Twitter account ）
白俄諾貝爾獎得主亞歷塞維奇（左三女）近日遭不明人士威脅，讓記者與歐盟官員都跑到她家保護她。（Photo on @AnnLinde Twitter account ）

白俄諾貝爾獎得主遭不明人士威脅，慌忙上網求助，歐盟外交官聞訊趕赴她家保護安危！白俄的諾貝爾文學獎得主、也是支持反對派的亞歷塞維奇近日遭不明戴口罩人士騷擾，威脅要闖進她家，她在被騷擾後，深怕自己遭遇不測而向外求助，許多歐盟外交官聽到消息也來保護她。白俄羅斯政府近日大量逮捕國內反對派，引發國際關注。

亞歷塞維奇在白俄國立大學新聞系畢業後，曾在幾個當地報紙任職記者，受到盧卡申科政權迫害後，她在2000年離開白俄羅斯，但又在2011年搬回明斯克。2015年她以《車諾比的悲鳴》一書獲得諾貝爾文學獎，書中詳細記載車諾比核事故的經歷，共紀錄超過500位受訪者的資訊。

根據《英國廣播公司》報導，亞歷塞維奇最近遭到戴口罩的未知人士威脅，要闖入她家裡，讓她非常害怕，因此急忙通知記者到家中，深怕自己也「被消失」。她是目前國內反對派中唯一尚未被逮捕或逃出國外的領袖，白俄羅斯近日因為大選爭議，民眾上街抗議，警方持續逮捕示威者。

瑞典外交部長林德也隨即在推特上發布照片，圖中亞歷塞維奇被許多歐盟外交官環繞著一起拍照，林德也發文指出，對反對派的騷擾、逮捕與驅逐出境是對民主的威脅，也違反和平抗爭的真諦，現在還能轉發看到這張照片「是非常幸運的事。」

https://twitter.com/AnnLinde/status/1303643890185121794

而亞歷塞維奇在白俄羅斯作家協會的網站上也發布聲明，呼籲政府要與社會大眾展開對話。但是政府在近日的鎮壓中，仍持續逮捕抗議民眾與維權人士，明斯克當局聲稱，警察上街是為了維持秩序，逮捕抗議人士是懷疑他們傷害國安，並讓社會陷入動盪不穩的局面。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

白俄羅斯 又一名反對派人士行蹤不明

白俄反對派3女代夫出征 唯一留在國內的她撕護照拒出境

【星期人物】政治邊緣人槓總統 72歲諾獎得主在氣什麼？

歐盟加大對白俄羅斯施壓

相關新聞

台女在新加坡不戴口罩朝保全打噴嚏 今被判11周監禁

台灣一名46歲孫姓婦人4月在新加坡商場逛街時，因不滿被保全要求待口罩，竟故意朝對方打噴嚏，要求對方閉嘴，最後被當地檢方依...

白俄諾獎得主遭威脅 歐盟外交官急護駕

白俄諾貝爾獎得主遭不明人士威脅，慌忙上網求助，歐盟外交官聞訊趕赴她家保護安危！

抵禦中國軍事野心 印、法、澳三方會談

為回應中國在印度太平洋地區持續擴大的軍事和經濟影響力，印度外交部9日與法國、澳洲舉行線上三邊會議，以加強三國在印太地區的合作。於此同時，中印邊界軍隊近距離對峙，引發國際對這兩大擁核國的關注。

王毅批美介入南海 東盟：不選邊站

東南亞各國外長周三 (9月9日)召開第十屆東亞峰會外長會，希望透過合作，對抗威脅全球的危機，同時試圖緩和中美針鋒相對的局勢。

運輸科技革命襲來！稱霸21世紀的叫車軟體和無人車

台灣的現代都市規劃開端時間，與1900年左右首創現代都市規劃的西歐與美國相去不遠。當時的新興運輸科技，雖啟發倫敦都市問題解方的靈感，但仍得搭配逐漸調整的政策與法規、民間的資本與各種專業技術，才能有效解決問題，而這些過程也創造了新的都市發展模式。當今運輸科技的創新，例如叫車軟體與無人駕駛車輛，又能為城市解決什麼舊問題？帶來什麼新改變？

中國記者涉滲透案遭澳洲搜查 港媒：已撤離返國

中國與澳洲關係緊張，雙方互相盤查對方媒體。星島日報今天報導說，6月下旬被澳洲搜查的中國新聞社駐澳洲分社社長陶社蘭等人，因...

《花木蘭》片尾鳴謝新疆當局 迪士尼疑為中共「洗地」？

美國迪士尼電影《花木蘭》（Mulan）近期引起不少風波，除了劇情與考據荒謬，因為主角挺港警以及「港版國安法」，遭到多地抵制。此外，近期有媒體與觀眾發現片尾鳴謝名單中，包括涉嫌迫害維吾爾等少數民族的中共新疆黨委宣傳部等中共文宣、國安、公安單位，使得迪士尼不僅深陷反共輿論漩渦，因覬覦中國市場而過度親共的案例也再添一樁。

白俄羅斯 又一名反對派人士行蹤不明

周三（9月9日）白俄羅斯反對派組織表示，馬克西姆·扎納克（Maxim Znak）被蒙面人從他的辦公室帶走。扎納克以對白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）持批評立場而知名。

緬甸逃兵的「羅興亞屠殺自白」：良心或被迫？首度公開的軍人證詞爭議

「我來、我見、我屠殺？」緬甸遭指控針對羅興亞人犯下種族滅絕罪的國際訴訟，並沒有因為去年翁山蘇姬在公聽會上的辯駁而落幕；9月8日有兩名逃亡的緬甸軍人，透過錄影證詞的方式，坦承曾經親身參與屠殺羅興亞人的所見所聞，這是相關爭議爆發以來，首次有緬甸軍方人士的第一手證詞。根據兩名軍官的說法，證實了緬甸軍過去系統性針對羅興亞人的迫害，授意軍人進行無差別的滅村屠殺、強暴虐待等殘忍行徑。儘管來自緬甸軍的證詞，或可做為全案內幕的新證據，但兩名軍人為何逃離、又是在何種情境下錄製影片、說詞的真實性多少？仍留下許多待解的謎團。

金與正被消失？ 南韓專家：10月沒現身恐遇不測

北韓領導人金正恩復出後，北韓第二號人物、勞動黨第一副部長金與正已神隱一個多月，而她的去向也引發外界關注，有專家認為，金與...

AI機器人寫衛報專欄：我無意消滅人類！

衛報找AI機器人--非營利人工智慧組織OpenAI公司強大的文章產成器GPT-3--撰寫專欄，寫作要求是以簡潔的語言寫出...

蕭美琴與美衛生部長通話 談強化公衛合作

甫訪問台灣回美的美國衛生部長艾薩今天推文表示，與駐美代表蕭美琴通話，雙方談及他的訪台行程，也針對下一步強化美台公衛合作進...

熱門新聞

金與正被消失？ 南韓專家：10月沒現身恐遇不測

新人婚禮遭「生父」闖入阻止大喊：你們是親兄妹

促進中東和平 川普被提名角逐2021年諾貝爾和平獎

平均年薪439萬！ 亞馬遜宣布開放3.3萬個職缺

台女在新加坡不戴口罩朝保全打噴嚏 今被判11周監禁

陸戰狼外交官是絲襪控？駐英大使劉曉明竟對色情片按讚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。