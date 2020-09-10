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抵禦中國軍事野心 印、法、澳三方會談
為回應中國在印度太平洋地區持續擴大的軍事和經濟影響力，印度外交部9日與法國、澳洲舉行線上三邊會議，以加強三國在印太地區的合作。於此同時，中印邊界軍隊近距離對峙，引發國際對這兩大擁核國的關注。
印、法、澳三方對話
根據印度英文媒體《Times Now》報導，這是印度、法國、澳洲首次進行三方對話，期待發揮各自的優勢，確保印太地區的和平、安全，繁榮有序。與會三方包括印度外交大臣史林格拉，澳洲外交和貿易部秘書亞當森，法國代表則是歐洲與外交部秘書長德拉特雷。
印度外交部表示，會議中還討論了有關海洋全球公域的合作，以及三國間進行實際合作的潛在領域，像是透過東盟，印度洋周邊協會（IORA）和印度洋委員會等區域組織。「三國還就區域和全球多邊組織的優先事項、挑戰和趨勢進行了交流，包括加強和改革多邊主義的最佳途徑。」
報導指出，中國一直在迅速擴大印太地區的軍事和經濟影響力，並與南中國海和東中國海的幾個國家進行激烈的領土爭端。三國決定原則上每年舉行一次相關對話。
中、印軍隊對峙
另外，據《印度時報》報導，中印邊界拉達克附近9日再次出現緊張情勢，兩軍在4處靠近班公湖的軍事前哨站聚集，最接近的地方只相隔約200米，而雙方都強調並未越界。2天前，此處的中印雙方才互相指責對方對空鳴槍。印方表示，中方企圖搶奪印度領土內的制高點是衝突的成因。
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