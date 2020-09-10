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王毅批美介入南海 東盟：不選邊站

德國之聲 / 德國之聲中文網

東南亞各國外長周三 (9月9日)召開第十屆東亞峰會外長會，希望透過合作，對抗威脅全球的危機，同時試圖緩和中美針鋒相對的局勢。

本次峰會由越南主辦，俄羅斯、日本、澳大利亞、韓國和印度則透過線上參與。這次活動還包括一場27國參與的安全論壇，討論如何在言論和意外沖突加劇下，維系這個地區的安全。

越南總理阮春福 (Nguyen Xuan Phuc)在開幕式上說：「包括南海在內的地區，地緣政治和地緣經濟局勢正出現越來越多的波動，不利於和平與穩定。」越南外長範平明 (Pham Binh Minh)則說，國際法和多邊機構的作用正受到 「巨大挑戰」。

印尼外長馬蘇迪 (Retno Marsudi)在接受路透社采訪時，告誡美國和中國不要將東南亞國家卷入地緣政治鬥爭。他說:「我們不想被這種競爭所困。」他形容南海航道軍事化「令人擔憂」。

新加坡拉惹勒南 (S.Rajaratnam)國際研究學院的安全專家許瑞麟 (Collin Koh)說：「並不希望偏袒任何一方，或者被認為已選邊站。」

東盟一方面希望與中國討論推進海上行為准則和新冠肺炎疫苗取得的問題，另一方面也想與美國商談增加美企投資的可能。

中美南海僵局難解

面對南海爭議，中國外交部長王毅在出席峰會時表示，美國「直接介入本地區領土和海洋爭端」，指控華盛頓「正在成為南海軍事化的最大推手」。

美方指控北京通過派遣船隻靠近鄰國的海上能源作業平台以示威脅，並譴責北京趁區域國家在對抗新冠病毒時，不斷在有爭議的地點舉行軍事演習和測試新的防御武器試圖擴張權力。

為了表達不滿，美方以參與了人工島的建設和軍事化為由，將24個中國實體列入黑名單。但中國則回應相關行動都是合法的。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

本文章由德國之聲授權提供】

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