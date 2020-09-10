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白俄羅斯 又一名反對派人士行蹤不明

德國之聲 / 德國之聲中文網

周三（9月9日）白俄羅斯反對派組織表示，馬克西姆·扎納克（Maxim Znak）被蒙面人從他的辦公室帶走。扎納克以對白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）持批評立場而知名。他是另一名反對派政治人物巴巴裡科（Viktor Barbariko）的律師。巴巴裡科原計劃在8月的選舉中挑戰盧卡申科，卻於6月被囚禁。白俄羅斯警方最初表示不清楚周三扎納克被捕一事，但是據媒體報道，扎納克的辦公室正在被警方搜查。

扎納克是繼白俄羅斯反對派領袖科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）失蹤後，另一名疑似被捕的反對派人士。他是著名反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）成立的協調委員會的成員。協調委員會表示，他們無法通過電話聯系到扎納克，但是卻收到了一封簡訊，內容只寫著"面具"（masks）一詞。

周一（9月7日），科列斯尼科娃失蹤，隨後白俄羅斯政府公布消息稱她在白俄羅斯與烏克蘭的邊境因試圖非法越境被逮捕。

據報道，周一上午戴著黑色口罩且身份不明的男子在明斯克市中心的大街上抓住了科列斯尼科娃，並將她強行推入一輛黑色面包車，據目擊者稱，汽車上標有"通信" （Communications）的字樣。她的手機也一直處於關機狀態。

周二（9月8日）她再次出現在白俄羅斯與烏克蘭邊境，白俄羅斯政府稱她因試圖非法越境被逮捕。但是科列斯尼科娃所屬的民主運動協調委員會沒有證實這一消息，協調委員會一位發言人強調，科列斯尼科娃從未打算自願離開白俄羅斯。

自8月盧卡申科再次當選總統以來，反對派與民眾持續在白俄羅斯街頭舉行抗議活動，白俄羅斯安全部隊以強硬手段鎮壓示威者。國家檢察署正在對反對黨的協調委員會進行調查，並且已有多名委員會成員被拘留，但是盧卡申科政權到目前為止仍掌控局勢。

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