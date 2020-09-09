陸戰狼外交官是絲襪控？駐英大使劉曉明竟對色情片按讚

中國大陸「戰狼外交」下的外交官、駐英大使劉曉明8日被抓包在推特上對帳戶名為「騷妻日常」的一則推文按讚，內容是一段約10秒的「絲襪足交」色情影片。該帳戶有大批「絲襪美足」愛好者關注。

英國太陽報報導，以宣傳中國在香港、新冠病毒與新疆維吾爾族等議題立場而聞名的劉曉明，在8日晚間使用個人推特帳戶觀賞了該影片，影片上方文字以簡體中文寫道「幸運的優質單男，先熱熱身」。

劉曉明雖在事後刪除推文，但擁有8萬3500名追隨者的他直到9日中午才刪文，消息早已傳開，這位戰狼外交官也立刻遭到許多人嘲諷，英國保守黨人權委員會成員裴倫德更截圖酸說，這難道就是傳說中的巨棒外交（Big Stick Diplomacy)嗎？

不過，中國駐英國大使館9日發出聲明指出，劉曉明的推特帳戶遭駭客利用「卑鄙手段」入侵，並強烈譴責此行為。「一些反華分子近日惡意攻擊劉曉明大使的推特帳戶，採取卑鄙手段欺騙公眾。中國大使館強烈譴責這種令人憎惡的行為。」