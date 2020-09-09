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維護國安？回擊中國？澳洲吊銷中國學者簽證

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澳洲吊銷中國學者簽證。路透社
澳洲吊銷中國學者簽證。路透社

（德國之聲中文網）華東師範大學教授、中國澳大利亞研究會常務副會長陳弘對路透社表示，收到了澳大利亞內政部的信件，告知他的澳大利亞簽證被吊銷。信中稱，他被澳大利亞安全情報組織（ASIO ）認定，對澳洲國家安全帶來威脅。

陳弘對路透社表示，拒絕接受這一評估，認為澳方在看待其與澳大利亞關系的問題上「犯了嚴重錯誤」，「我沒有做也不會做任何威脅澳大利亞安全的事情」。

據澳大利亞廣播公司（ABC，簡稱「澳廣」）報導，另一名被吊銷簽證的學者是北京外國語大學澳研中心主任、中國澳大利亞研究會秘書長李建軍。他也從澳方收到了一封類似的信件。

李建軍在澳大利亞國立大學擔任訪問學者。該大學一名發言人對路透社表示，他已經於今年2月完成了其進修。

澳廣在其報導中也提到，澳大利亞情報部門曾於今年6月下旬對4名中國駐澳記者的住所進行了突擊搜查，其中包括中新社澳大利亞分社社長陶社蘭和中國國際廣播電台悉尼分社社長李大勇。澳大利亞安全情報組織懷疑，陶社蘭、李大勇、陳弘、李建軍等人與張智森（John Zhang）一案有關。

華裔張智森是工黨議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）的高級顧問，張智森被懷疑通過莫索曼在澳洲政壇滲透中國影響力。

澳廣報道稱，陶社蘭、陳弘等4人都是張智森一個微信群的成員。澳大利亞聯邦警察局正在調查張智森。張智森本人否認上述指控，在澳高等法院對澳大利亞聯邦警察局的調查提出質疑。

中方指責澳方散布「白色恐怖」

中國外交部發言人趙立堅在周三（9月9日）例行記者會上針對6月時搜查一事表示，澳方所作所為「粗暴侵犯中國駐澳記者的正當采訪權利，對記者及其家人的身心健康造成嚴重損害」。

據稱，6月時遭到突擊搜查的新華社、中央廣播電視台總台和中新社駐澳大利亞記者其工作電腦、手機等物品被澳方扣押。新華社發文將該事件稱為針對中方和友華人士的「白色恐怖」。

澳大利亞方面則於本周從中國緊急撤離最後兩名駐華記者。這兩名澳廣（ABC）和《澳大利亞金融評論》（AFR）的記者此前被暫時禁止離開中國、並被中國國安人員約談。據稱，約談內容是關於此前被捕的央視主持人成蕾一案。澳籍中國中央電視台主持人成蕾於上月因涉嫌威脅中國國家安全被拘留。

這些都讓本來已經因為反間諜法、港區國安法、新冠病毒起源調查等問題遇冷的中澳關系進一步吃緊。

中國外交部和駐澳使領館今年7月發通告，提醒中國公民密切關注澳大利亞安全風險，「近期謹慎前往」，敦促澳方「改弦更正」。在9月9日的記者會上，中國外交部發言人趙立堅要求澳方「立即停止野蠻無理行徑，停止以任何借口對在澳中方人員騷擾打壓」。

王凡/葉宣（路透社，澳廣等）

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澳洲 簽證 大學教授

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