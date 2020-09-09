撕毀脫歐協議？ 英國要「以身試法」

（德國之聲中文網）英國政府周三（9月9日）公布一份新的脫歐法律草案。依照該法，不久前剛剛與歐盟達成的脫歐協議的部分內容將必須重擬。

歐盟對英國此舉表示擔憂。此前達成的脫歐協議已經在英國會議中以358票對234票得到批准。

唐寧街表示，新的《英國國內市場法案》可能會改變脫歐後北愛爾蘭的海關和貿易規定。

破壞政治信任

該宣告激怒了歐盟27國政府。他們認為，這違背了保障脫歐和平進行以及避免愛爾蘭出現「硬邊界」的承諾。

愛爾蘭外長科韋尼(Simon Coveney)說：「顯然，單方面修改脫歐協議將引起較大關切和嚴重後果。」他說，「這樣的做法將嚴重侵蝕和破壞政治信任，不僅僅關係到退歐談判。」

歐盟委員會主席馮德萊恩警告英國，執行脫歐協議是「國際法規定的義務，也是今後建立任何伙伴關係的先決條件」。

但是，英國政府北愛爾蘭事務部長劉易斯（Brandon Lewis）周二對議會表示，計劃中的法案將「以非常特殊和有限的方式違反國際法」。

有什麼改變？

去年，英國政府同意北愛爾蘭將繼續沿用歐盟貿易法規。

歐盟認為，在北愛爾蘭和愛爾蘭之間的邊界修建任何屏障都將違反《貝爾法斯特協議》（又稱「耶穌受難日協定」），這個協定結束了該地區數十年的沖突。

這意味著唐寧街認可在北愛爾蘭設置海關邊界。

延伸閱讀：替代方案「了無新意」 愛爾蘭成解套關鍵?

根據脫歐協議，北愛爾蘭和歐盟成員愛爾蘭共和國之間將有一個合法的海關邊界。但實際上，法律上的海關邊界將出現在英國本土和愛爾蘭島之間，貨物將在北愛爾蘭的「入境點」接受檢查。

據稱，草擬中的新法律將規定英國在哪些情況下可以不遵守去年達成的脫歐協議。

英國政府表示，它將能夠單方面決定哪些商品進入歐盟會有「風險」。

與時間賽跑

本周的會談是英國與歐盟之間第八輪談判，旨在確保雙邊無需關稅和海關檢查的貿易往來。

歐盟首席英國脫歐談判代表巴尼爾（Michel Barnier）周一告訴法國廣播電台，他對達成貿易協議的可能性感到「擔憂」，因為英國仍希望「兩邊好處兼得」。

他的英國方面的談判對手弗羅斯特（David Frost）周二表示，歐盟需要表現出「更多的務實主義」，並接受英國成為主權國家的願望。

有關未來歐洲漁船和相關國家援助能否進入英國水域，仍然存在分歧。

英國將於名明年1月脫離歐盟。雙方不得不與時間賽跑，爭取在12月31日過渡階段結束之前達成自由貿易協定。

如果沒有達成協議，雙方將不得不回到世界貿易組織的框架，這將意味著會有新的關稅、邊境檢查和其他貿易壁壘。

張平 / 葉宣（路透社、法新社）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】