被罵垃圾還要忍？ 德國警察很受傷

（德國之聲中文網）如果廢除了警察，但沒有廢除資本主義，那麼那些從前的警察們能做點什麼呢？專欄作者漢加莫·亞荷比法朗（Hengameh Yaghoobifarah）在6月15日柏林《日報》發表的文章中提出了這樣的問題。該文產生的背景是「黑人的命也是命」運動令警察扮演的角色遭到質疑，包括在德國。

亞荷比法朗寫道：「第一個後果是柏林的議會通過了反歧視法。有的人馬上開始憧憬一個沒有警察的世界......我卻在想，如果廢除了警察，但沒廢除資本主義，以前的警察們能從事什麼行業呢？畢竟這一職業群體中有專制思想和法西斯主義思想的人比例超出平均水平。」

文章以辛辣諷刺的筆調設想了前警察可以從事的職業，之後又加以否定。比如，去政府機構、司法機構或者當教師、安全人員以及從政都不行，因為這些職業「對他人擁有權力」。作者最後寫道：「我現在只想得起一個合適的地方：垃圾堆」，「和同類在一起，他們肯定會覺得最舒服」。

該文刊登後引發很大爭議，包括遭到近400項投訴。德國內政部長澤霍菲爾（Horst Seehofer）認為，該文作者「誣蔑人的語言」已越過刑事界限。他甚至一度威脅要將亞荷比法朗告上法庭。澤霍費爾的建議被視為對新聞自由的攻擊。不過， 《日報》編輯部內部也圍繞該文進行了激烈爭論。

作為德國印刷和在線媒體的自我監管委員會，德國媒體理事會近日做出評估，認為亞荷比法朗的這篇文章屬於諷刺文章，核心是圍繞警察機構的結構性問題，比如種族主義、右翼思想和暴力展開社會討論。德國媒體理事會認為，警察作為行政機構的一部分，必須能夠忍受批評。此外，該文沒有傷害警察作為個人的尊嚴，因為文章涉及的是整個職業群體，而不是個人。因此，該文的表達屬於言論自由範疇，受到法律保護。

德國警察工會對媒體理事會的決定表示難以理解。警察工會副主席拉德克（Jörg Radek) 表示，這篇文章「深深地傷害了整個職業群體的感情」。

樂然／葉宣（德廣聯、日報等）

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