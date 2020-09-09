川普邀以色列、阿拉伯白宮簽約 巴勒斯坦人訴求難實現

9月15日以阿將在美國白宮簽署和平協議，兩國正式建交！以色列總理納坦雅胡及阿聯酋外長阿卜杜拉將率團出席，在川普總統的見證下簽署歷史性的以阿和約。另一方面，阿拉伯聯盟會議也討論巴勒斯坦希望向以色列施壓讓地的訴求，很可能無法實現。

以、阿將在白宮簽約

根據《半島電視台》報導，這項消息由美國一名不願意具名的官員發出，以色列總理納坦雅胡已經在推特上證實將率團前往，他表示自己「自豪受川普總統之邀前往華盛頓，在白宮參與這項締結以阿和約的歷史性儀式。」

《波灣新聞》也指出，該國外交及國際合作部長阿布杜拉將率官方代表團於9月15日前往華盛頓，參與以色列與阿聯酋的和約簽署儀式。阿卜杜拉是阿聯酋國父扎耶德的兒子，現任王儲穆罕默德的弟弟。

阿拉伯國家討論巴人訴求

擔心阿聯酋與以色列建交將引發骨牌效應，恐忽視巴勒斯坦人的權益，《半島電視台》指出，阿拉伯聯盟會議9日召開，聚焦各國面對巴勒斯坦可採取的立場，但分析家指出，各國難有一致立場。

在以阿建交消息傳出後，巴勒斯坦就籲請阿拉伯國家堅守2002年通過的阿拉伯和平倡議，內容是要求以色列退出從巴勒斯坦地區（西岸、加薩走廊）和鄰國佔領的土地，作為阿拉伯國家與以色列建交的條件。

倫敦國王學院的助理教授安卓亞斯•金表示：「傳統上，巴勒斯坦(建國)一直是阿拉伯聯盟的合一主題，今年看來，更像是促成分化的原因。」他也認為，其他阿拉伯國家可能不會立即與以色列正式建交，但與以色列的交流來往勢必增加。

巴勒斯坦政策網絡Al-Shabaka的政策成員法塔夫塔表示同意，她說地緣政治的利益「壓制了巴勒斯坦人的權利」。她表示，許多海灣國家對以色列感興趣，建交是遲早的事。至於巴勒斯坦人的建國訴求，「阿拉伯聯盟可能會一如既往地喊喊口號而已。」

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