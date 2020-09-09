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印度20歲新冠肺炎女患者在救護車上遭司機性侵 嫌犯竟另涉兇殺案
印度新型冠狀病毒肺炎疫情持續惡化，9月7日累計逾420萬個，成為全球疫情第2嚴重的國家。疫情的同時竟發生令人髮指的罪行，一名救護車司機利用運載病人的機會，性侵一名20歲患新冠肺炎的女病人，現時該名司機已被捕，當局更揭發他涉及另1宗兇殺案。
事發在印度帕塔納姆蒂特塔〈Pathanamthitta〉地區，1名20歲的女患者被確診後，上周六晚上（5日）由救護車被帶到醫院。當時駕駛救護車的是努法爾（Noufal）。
本來救護車上有2名病人，包括20歲的受害者和另1名40多歲的婦女，他們分別要被送到不同的醫院，努法爾先在1間醫院放下40多歲婦女，再繼續接載20歲受害人，但在途中努法爾把車開到了偏僻的地方，並性侵了該名女子，事後努法爾威脅女子保密，其後把女子載到目的地的隔離中心並逃走。
受害人把事發的過程錄音，並把事件告訴隔離中心的工作人員，其後報警。據了解，救護車服務由私人公司管理，一般來說都會有緊急醫療人員在救護車上，但這次只有司機努法爾，未知為何有這樣的情況。
努法爾目前已遭解僱及被捕，他在警署亦被安置在特別的房間隔離，以防他已感染新冠肺炎。警方調查後發現，努法爾在救護車公司工作了接近1年，同時他亦曾涉及另1宗的兇殺案。
另外，事發翌日，在9月6日於喀拉拉邦〈Kerala〉又有另1名衛生檢查員性侵了要取得新冠肺炎陰性報告的婦人。據了解，婦人在隔離期結束後向衛生檢查員索取陰性證明，但檢查員要求婦人到他的住所領取，並把她性侵，男子已被起訴瀆職和性侵罪。
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文章授權轉載自《香港01》
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